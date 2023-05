Choqués et apeurés, les joueurs du PSG tremblent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les joueurs du PSG sont sous le choc après les incidents de cette semaine, et notamment le débarquement de supporters parisiens au domicile de Neymar.

Pour le moment, le match de ce dimanche à Troyes n’occupe pas vraiment les esprits des joueurs parisiens. Malgré le titre qu’il reste à aller chercher, le déplacement dans l’Aube est encore au second plan étant donnée la semaine que vient de traverser le club de la capitale. La défaite contre Lorient a fait très mal, et l’absence de Lionel Messi à l’entrainement a été beaucoup discutée. Tout comme sa sanction prononcée par le PSG de le priver de football pendant deux semaines avec une mise à pied sans salaire. Mais dans le même temps, lundi et mercredi, la grogne des supporters s’est faite entendre. Des revendications au Camp des Loges, devant le siège du PSG, mais aussi devant la maison de Neymar, à Bougival dans les Yvelines.

Les joueurs du PSG ne sont pas rassurés

Ce passage d’une centaine de supporters parisiens demandant au Brésilien de « se casser », non pas de chez lui, mais du club de la capitale, a marqué les esprits. Dans le vestiaire, c’est clairement la stupéfaction de constater que les fans parisiens sont capables d’aller très loin pour se faire entendre. Des scènes qui sont déjà arrivées dans d’autres clubs, comme avec Dimitri Payet lors de son départ de West Ham par exemple, mais qui sont bien évidemment condamnées unanimement. Même le Collectif Ultras Paris n’a pas revendiqué cette action, estimant qu’il ne fallait pas entrer dans la vie privée des joueurs en allant squatter la devanture de leur maison de la sorte.

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

Toujours est-il que cette scène a bien eu lieu, et que les joueurs du PSG ne se sentent pas rassurés. C’est ce que révèle Le Parisien, pour qui les téléphones de plusieurs joueurs ont beaucoup sonné, les inquiétudes des familles sur la situation à Paris étant concrètes. Entre eux, les joueurs se sont soutenus, soulignant qu’ils n’aimeraient pas que ce qu’il s’est passé devant chez Neymar leur arrive. S’ils sont habitués à la colère des supporters, notamment au Parc des Princes, ou aux sifflets, la gronde est allée beaucoup trop loin pour la quasi-totalité des joueurs de l’effectif de Christophe Galtier.

Le PSG renforce la sécurité pour Verratti, Messi et Neymar

Plusieurs joueurs, y compris des cadres de l’équipe, se soucient désormais de la sécurité de leur domicile et de leurs proches qui peuvent être amenés à s’y rendre. La famille restée au pays, se demandant même si les joueurs étaient actuellement en danger. Le PSG a donc mis le turbo sur la sécurité, dépêchant des agents pour surveiller les domiciles des joueurs, et éviter tout rassemblement éventuel. A priori, rien n’est prévu à ce sujet du côté des supporters mais le club de la capitale a renforcé la sécurité devant les domiciles de Neymar, Messi et Verratti notamment. Pas de quoi apporter de la sérénité à un club qui doit encore aller gratter quelques victoires pour être champion, même s’il faudra faire sans Neymar, blessé, et sans Messi, suspendu, lors des prochains matchs.