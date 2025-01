Chelsea scotche le PSG avec une offre choc

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain peut être inquiet concernant l'avenir de Nuno Mendes. Le Portugais tarde à prolonger son contrat et cela attire beaucoup de clubs. Manchester United est pressant et voici que Chelsea se positionne aussi.

A 22 ans, Nuno Mendes incarne l'avenir du Paris Saint-Germain... à condition de le vouloir. En effet, le latéral portugais laisse le club parisien dans l'incertitude concernant son avenir. Sous contrat jusqu'en 2026 à Paris, il a mis les négociations en pause. Il réfléchit actuellement avec son entourage sur la pertinence de rester quelques années de plus au PSG. Rester ou partir ? Le dilemme devient de plus en plus difficile pour Nuno Mendes. En effet, son attitude a attiré de nombreux clubs européens, notamment en Angleterre. La bataille a démarré pour acquérir le jeune arrière gauche portugais.

Chelsea vise aussi le transfert de Nuno Mendes

Manchester United et son manager Ruben Amorim sont les plus actifs depuis quelques semaines. L'entraîneur aimerait bien retrouver un joueur qu'il avait lancé au Sporting. Cependant, un autre géant anglais fait de Nuno Mendes sa priorité. Il s'agit de Chelsea selon les informations de Simon Phillips, journaliste pour le Chelsea News.

PSG : Cette offre fait mouche, Nuno Mendes est fixé https://t.co/7oFHoUK8K0 — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

Les Blues veulent d'autant plus le Portugais qu'ils comptent se séparer de Ben Chilwell et de Ruben Veiga au plus vite. L'Espagnol est annoncé sur le départ dès cet hiver alors que Chilwell s'en irait plutôt l'été prochain. A ce moment-là, Chelsea mettra la pression sur Nuno Mendes qui n'aura plus qu'un an de contrat restant au PSG. Après plusieurs mois de dépenses infructueuses, le club londonien s'est bien relancé cette saison. Présent dans le top 4 de Premier League, il est redevenu un candidat pour le titre. De quoi offrir un projet solide au latéral de 22 ans ainsi que de gros problèmes pour la direction parisienne...