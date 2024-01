Cette haine qui éloigne Leny Yoro du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier Leny Yoro risque d'enflammer la dernière ligne droite du mercato, tant les informations se multiplient au sujet du jeune défenseur de Lille. L'attitude du PSG déplait beaucoup et les dirigeants des deux clubs ne s'apprécient guère.

A désormais une semaine de la fin du marché des transferts, les situations se tendent en ce qui concerne les grosses opérations en vue. Ce mardi dans la journée, tout se mettait en place pour la venue de Leny Yoro au PSG. Le célèbre agent Jorge Mendes mettait en place ses pions, assurant aux dirigeants parisiens qu’une belle offre pouvait faire craquer le LOSC. De son côté, le club lillois ouvrait la porte avec des prétentions revues à la baisse, passées de 80 à 50 millions d’euros. Enfin, le joueur faisait bien comprendre que son souhait était désormais de signer à Paris, et qu’il ne prolongerait pas son contrat actuel qui se termine dans un an et demi. Une réunion était même annoncée pour cette semaine afin de boucler les grandes lignes, mais il s’agit visiblement d’un gros coup de bluff du PSG qui a distillé quelques informations en ce sens aux spécialistes du mercato pour faire accélérer les choses.

Letang très ferme sur le dossier Yoro

« Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre », a bien fait comprendre Olivier Letang dans les propos rapportés par Le Parisien. Le président de Lille n’aime pas la façon de faire du PSG, qui force les choses par le biais de Jorge Mendes. Et l’ancien dirigeant du Paris SG voit bien derrière tout ça la patte de Luis Campos. Selon plusieurs spécialistes du dossier, Letang déteste cordialement le dirigeant portugais et les relations entre les deux hommes sont terribles. Cela n’aide pas à apporter de la sérénité dans ce dossier qui devait se décanter dans les prochains jours, mais vient donc de prendre un énorme coup de frein.

🔴🔵 Malgré la très bonne relation entre Luis Campos et Jorge Mendes, qui représente depuis quelques jours Lenny Yoro, le deal s’annonce complexe.



Point important : la relation entre Luis Campos et Olivier Létang est exécrable et ce dernier ne compte pas nous faire de cadeau. — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) January 23, 2024

Seule solution désormais, que le PSG mette un énorme montant sur la table, afin de faire craquer Lille et que les Nordistes se rendent à l’évidence qu’ils n’auront pas une telle offre l’été prochain, quand il sera l’heure de vendre Leny Yoro. Pour le moment, ce n’est pas la situation, mais il n’est pas impossible que Jorge Mendes, le nouvel agent du défenseur central, entre encore plus en jeu pour faire tourner les têtes de son nouveau poulain afin de pousser vers un transfert imminent.