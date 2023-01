Ce PSG-là est fini, les supporters aux anges

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

De plus en plus utilisé par le PSG, Warren Zaire-Emery montre un potentiel considérable. De quoi attirer les regards à l'étranger, notamment à Arsenal. Pour le prodige de 16 ans, le leader de Premier League compte sortir le grand jeu l'été prochain et le PSG ambitionne bien de résister coûte que coûte.

Si le PSG aime bien chercher les meilleurs talents mondiaux au mercato, il peut se calmer au milieu de terrain. La pépite tant attendue, les Parisiens la possèdent déjà en la personne de Warren Zaire-Emery. Le jeune titi de 16 ans n'en finit plus de se faire une place au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Cette saison, il a déjà pris part à 9 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue 1. Le début d'année 2023 lui a même donné un petit coup d'accélérateur. Il a joué les quatre rencontres des Parisiens, bénéficiant même de deux titularisations à Châteauroux et à Rennes.

Zaire-Emery choque l'Europe, Arsenal le veut plus que tout

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas fait de la figuration lors de ses apparitions sur le terrain. Sa maturité technique a impressionné les observateurs et fait des envieux en Europe. Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, plusieurs clubs s'intéressent au cas du jeune talent. Arsenal figure en tête de liste des prétendants. Si le PSG juge Zaire-Emery intransférable, le directeur sportif des Gunners Edu compte bien inverser la tendance au cours de l'année 2023.

🔴🔵 Ismaël Gharbi est suivi par Angers, Metz et un club aux Pays-Bas. Le PSG ferme la porte même pour un prêt cet hiver.



Plusieurs clubs dont Arsenal s’intéressent de près à Warren Zaïre-Emery pour un mouvement à moyen terme. Pour le PSG le jeune milieu est intransférable ! pic.twitter.com/rLZ0UUPsbk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 18, 2023

Le média Teamtalk précise la pensée du dirigeant londonien. Ce dernier a déjà tiré un trait sur un transfert en janvier et table plutôt sur l'été prochain. Il est prêt à toutes les concessions financières possibles pour faire changer d'avis le PSG. Edu est convaincu de l'avenir brillant qui attend Warren Zaire-Emery dans les prochaines années. Il pense pouvoir l'attirer dans ses filets et, ce pour un salaire convenable et inférieur aux demandes de l'autre cible des Gunners Youri Tielemans. Toutefois, une tâche immense l'attend alors que le PSG ne vend jamais ses valeurs sûres. Zaire-Emery en fait sûrement partie au vu de la confiance accordée récemment par le staff parisien à son égard. Le temps où Paris laissait partir sans rechigner ses pépites qui ne jouaient pas semble révolu, c'est du moins ce qu'espèrent de tout coeur les supporters parisiens.