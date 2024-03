Ce PSG incroyable annoncé en finale de Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Convaincant lors de sa double confrontation face à la Real Sociedad, le PSG peut rêver d’un glorieux parcours européen selon Imanol Alguacil, qui voit déjà l’équipe de Luis Enrique en finale de la Ligue des Champions.

Vainqueur 2-0 au match aller au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain était très attendu mardi soir pour son huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Ces dernières années, le club de la capitale avait pris la mauvaise habitude de se saborder au match retour, malgré une avance acquise à l’aller. Cela n’a pas été le cas cette fois puisque les coéquipiers de Kylian Mbappé ont réussi leur match à San Sebastian. La victoire 2-1 du PSG ne souffre d’aucune contestation et le score aurait même pu être plus lourd avec davantage de réussite et de réalisme.

Après la défaite de son équipe face au champion de France en titre, l’entraîneur basque Imanol Alguacil a reconnu la supériorité du Paris Saint-Germain, une équipe très compétitive qu’il envoie déjà en finale de la Ligue des Champions. « Notre parcours est fini et pas comme on voulait mais ça a été une soirée formidable, je voulais féliciter le public, je n'oublierai jamais. Je félicite aussi les joueurs car ils n'ont pas lâché et en seconde période, quand on a été mené 2-0, on a réussi à rester ambitieux et on a réduit l'écart. La fin de match m'a donné beaucoup de frissons. Mais on a vu un PSG formidable, avec une très bonne attitude avec un pressing haut. Ils peuvent arriver en finale de la Ligue des champions. C'est une équipe incroyable » a commenté l’entraîneur de la Real Sociedad, satisfait malgré tout de la prestation et plus globalement du parcours de son équipe dans cette Ligue des Champions. Et qui observera avec attention la suite des échéances européennes d’un PSG qu’il voit déjà tout en haut de l’Europe.