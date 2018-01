PSG : Neymar fait des heures supplémentaires pour Montpellier

Dans : PSG, Ligue 1.

Indisponible depuis la semaine dernière, Neymar a manqué les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain.

L’attaquant brésilien était effectivement absent lors de la défaite à Lyon (2-1) dimanche, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, puis face à Guingamp (4-2) en 16es de finale de la Coupe de France mercredi. Quant à la prochaine rencontre, la réception de Montpellier en championnat samedi (17h), l’international auriverde compte bien la disputer. Quitte à s’infliger un peu de travail supplémentaire.

Alors que le groupe profite d’un jour de repos ce jeudi, l’ancien joueur du FC Barcelone ainsi que d’autres absents de la veille comme Thiago Silva, Daniel Alves et Marco Verratti se sont rendus au Camp des Loges en matinée. Neymar a pu travailler en salle et réaliser des soins pour soigner son élongation à la cuisse, indique RMC. Reste à savoir s’il pourra participer à l’entraînement collectif vendredi. C’est en tout cas la volonté du joueur et du staff d’Unai Emery avant d’affronter la meilleure défense de Ligue 1 (15 buts encaissés en 22 journées).