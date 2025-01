Ce joueur du PSG dégoûté par Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si seulement le PSG avait un vrai avant-centre de qualité. C'est en gros le regret de Luis Enrique, qui a humilié publiquement Gonçalo Ramos.

Luis Enrique n’est pas connu pour faire dans la langue de bois, quand il est attaqué sur ses qualités d’entraineur. C’est très régulièrement qu’il rembarre les journalistes qui osent l’attaquer sur un choix, tactique ou humain. Alors quand Olivier Tallaron lui a demandé s’il ne pouvait pas remporter des grands matchs avec un numéro « 9 » comme Manchester City le fait, l’entraîneur du PSG l’a renvoyé à ses études. « Au bout de combien de temps il a mis un avant-centre ? Comment s’appelle-t-il ? Haaland ! ok », a lancé Luis Enrique, pour qui le fait que City utilise un élément en pointe est seulement possible avec un grand joueur. Forcément, les regards se sont tournés vers Gonçalo Ramos, qui aimerait avoir sa chance en avant-centre, mais ne possède pas la confiance de son entraineurs, notamment pour les grands matchs.

Ramos n'a pas du tout aimé

Et pourtant, avec le réveil brutal de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé, il manquait clairement quelqu’un devant le but lors du récent PSG-City. A se demander comment Paris allait pouvoir marquer en étant aussi peu dangereux qu’en première période. Le déclic est finalement venu, mais Gonçalo Ramos a une nouvelle fois profité de son faible temps de jeu pour se mettre en évidence avec un but de renard dans les derniers instants pour sceller le score à 4-2.

Une belle revanche pour le Portugais qui, selon L’Equipe, a forcément mal pris cette attaque à peine masquée de Luis Enrique. L’ancien du Benfica Lisbonne voit bien que son entraineur n’a pas confiance en lui, et il « a été touché » par cette pique totalement gratuite où on lui fait comprendre qu’il faudrait un grand avant-centre au PSG pour jouer de cette façon. Gonçalo Ramos a en tout cas donné sa réponse sur le terrain. La meilleure. Même si cela ne changera pas la façon de faire de Luis Enrique.