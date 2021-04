CdF : Le PSG se qualifie, Icardi frappe fort

Dans : PSG, Coupe de France, SCO.

1/4 de finale de la Coupe de France

Parc des Princes

PSG bat Angers : 5 à 0

Buts : Icardi (9e, 68e, 90e), Manceau (23e csc), Neymar (65e) pour le Paris SG

Opposé au SCO ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain n'a pas forcé son talent pour se qualifier (5-0).

Pour la septième année consécutive, le PSG sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France grâce à sa probante victoire contre Angers. A une semaine de la réception de Manchester City en Ligue des champions, la formation de Mauricio Pochettino n’a pas eu réellement à puiser dans ses forces, puisqu’Icardi a rapidement trouvé la faille (1-0, 9e). Même si le SCO n’a pas abdiqué, ratant quelques belles occasions, la suite a été beaucoup plus compliquée, le Paris Saint-Germain n’étant pas décidé à trop perdre de temps et surtout prendre des risques. Déjà en tête à la pause (2-0), le PSG a corsé l’addition en seconde période avec deux autres buts pour Icardi (68e et 90e), tandis que Neymar y allait aussi de sa réalisation. Au final, la soirée a été tranquille pour Paris, c'est tout ce que souhaitait le club de la capitale alors que les échéances s'enchaînent.