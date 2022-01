CdF : Le PSG n’aura aucune excuse à Vannes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est attendu dès ce 3 janvier à Vannes pour un match de Coupe où il est largement favori. Le club parisien et son entraineur l'assument totalement.

Une reprise très tardive, des cas de Covid, une deuxième partie de saison qui s’annonce longue, le PSG n’aborde pas vraiment le match face à Vannes de ce lundi soir comme une rencontre de Ligue des Champions. C’est avec un effectif qui vient tout juste de reprendre, et des joueurs sud-américains à peine revenus ce dimanche, que Mauricio Pochettino a préparé le match face à la formation de National 2. L’obstacle est à la portée des Parisiens, même si les Bretons, qui se faisaient une joie d’affronter les stars du PSG, vont eux aussi devoir revoir leurs plans. La capacité du stade de la Rabine est limitée à 5000 spectateurs, et Lionel Messi comme Neymar ou Sergio Ramos seront absents, tous pour des raisons différentes. Mauricio Pochettino va donc, comme au tour précédent, devoir solliciter ses jeunes joueurs encadrés par quelques titulaires comme Verratti, Mbappé ou Kimpembe. Malgré ce mélange, l’entraineur du PSG refuse de se plaindre, lui qui a choisi de maximiser les vacances de ses joueurs pendant la trêve.

Le discours déterminé de Pochettino

🔙📽️⚽️



Le retour de nos sud-américains en images ❤️💙 pic.twitter.com/jhv4Lct2rY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2022

« L’équipe sera compétitive lundi, les absences ne sont pas une excuse, nous serons prêts pour ce match. Nous ne pensons pas encore aux autres matches, nous sommes concentrés sur Vannes. Nous savons que les joueurs auront la bonne attitude sur le terrain, peu importe l'équipe alignée, peu importe l'adversaire, parce que c'est ce que nous voulons faire et montrer », a prévenu l’entraineur parisien, qui a réussi à passer le cap de sa première année à la tête du PSG. Et même si ce n’est pas un objectif majeur de la saison, la Coupe de France demeure un titre à la portée des Parisiens, et où tout autre résultat qu’une victoire finale serait mal vu.