Carlos Soler déjà viré du PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est plus que jamais intéressé par Joao Felix, sur le départ de l’Atlético de Madrid et qui pourrait changer d’air dès le mercato hivernal. Paris pense à une monnaie d'échange avec Carlos Soler.

A la recherche d’un joueur offensif pour compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi l’été prochain, le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour Marcus Rashford ou encore Rafael Leao. Mais la piste la plus sérieuse du club de la capitale mène à Joao Felix, titulaire avec le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar mais remplaçant depuis le début de la saison avec l’Atlético de Madrid. Joao Felix traine son spleen chez les Colchoneros et aimerait partir, si possible dès le mercato hivernal. Une aubaine pour le PSG, qui aimerait obtenir son renfort et qui pourrait se servir de l’un de ses indésirables pour atteindre son objectif selon les informations du site Todo Fichajes. En effet, Carlos Soler est cité pour intervenir dans le deal et ainsi faire baisser la facture du Paris Saint-Germain.

Joao Felix au PSG contre de l'argent et Carlos Soler ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Félix (@joaofelix79)

Le média espagnol croit savoir que les négociations sont en cours entre l’Atlético de Madrid et le PSG et que le nom de Carlos Soler a bel et bien été cité lors des derniers échanges entre les deux clubs. Le Paris Saint-Germain n’est pas spécialement déçu des prestations de Soler depuis le début de la saison, mais estime que l’Espagnol n’aura jamais le niveau pour prétendre à une place de titulaire… au contraire de Joao Felix. L’idée du PSG est ainsi d’utiliser l’ancien meneur de jeu du FC Valence pour faire baisser le prix de l’international portugais, estimé au moins à 100 millions d’euros par l’Atlético de Madrid. Reste que pour l’heure, bien que les deux clubs discutent, le dossier n’avance pas pour la simple et bonne raison que Joao Felix dispute actuellement la Coupe du monde avec le Portugal. En toute logique, le joueur est pleinement concentré sur cet objectif et ne souhaite pas être dérangé avec des sujets de mercato à l’heure actuelle. Tout devrait néanmoins s’accélérer dès l’élimination du Portugal avec de nouvelles discussions entre Joao Felix, le PSG et l’Atlético de Madrid.