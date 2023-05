Campos lui propose le PSG, Mourinho n'a pas dit non

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que la fin de la saison 2022/2023 se profile, le PSG file doucement mais sûrement vers un onzième titre de champion de France. Pendant ce temps, Luis Campos se démène pour trouver le futur coach parisien.

Encore en lice pour remporter l'Europa League et se qualifier en Ligue des Champions avec l'AS Roma, José Mourinho est pleinement concentré sur ses objectifs avec le club de la Louve. Pourtant, le Portugais est conscient que le PSG lui porte un réel intérêt afin qu'il devienne son entraîneurs la saison prochaine. Une offre qui ne doit pas laisser insensible le Spécial One, lequel restait sur une expérience très moyenne avec Tottenham. Son image en a pris un petit coup chez les Spurs, mais son passage à l'AS Roma, avec qui il a remporté l'Europa Conference League, a permis de redorer son image. Et c'est pour cela que le PSG a fait du technicien portugais sa priorité.

Luis Campos a rencontré Mourinho pour le projet du PSG

Selon les informations de Matteo Moretto, journaliste de Relevo, Luis Campos a non seulement pris contact avec José Mourinho en vue de la saison prochaine, mais les deux compatriotes ont directement parlé de la venue du coach romain au PSG. Et le Special One n'aurait pas dit non à Campos. Pour l'instant, l'entraîneur du club italien préfère se focaliser sur la fin de sa saison avec la Roma avant de discuter de son avenir et bien évidemment Paris poursuit pour le moment avec Christophe Galtier avant de se trouver un nouvel entraîneur dès que le championnat de Ligue 1 sera terminé. Si la piste Mourinho, bien que concrète, ne venait pas à se concrétiser, le PSG pense à un autre entraîneur du championnat italien en la personne de Thiago Motta, ancien milieu de terrain du club de la capitale. Mourinho reste toutefois l'option numéro 1 des dirigeants parisiens. L'été risque d'être mouvementé au PSG, comme souvent.