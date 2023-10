Brest-PSG ‍: Mbappé, une attitude indigne, Luis Enrique sans pitié

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a perdu ses nerfs comme rarement à Brest, après son but décisif marqué sur pénalty. Luis Enrique estime que son attaquant ferait mieux de se concentrer sur la joie d'avoir inscrit un but plutôt que de chambrer longuement le public.

Auteur d’un doublé, dont un tir dont il a le secret et un penalty en deux temps, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois irréprochable sportivement, d’autant qu’il a aussi donné de bons ballons, comme son centre qui aurait du être transformé en but par Lee. Mais c’est pour son comportement que Mbappé risque de faire parler ces prochains jours, tant il est sorti de ses gonds comme rarement. Pourtant, le PSG menait 2-0 presque tranquillement à Francis-Le-Blé, mais le retournement de situation effectué par les Brestois a eu le don de tendre la fin de match. Et après son penalty manqué puis réussi sur la reprise, le Kid de Bondy a provoqué comme rarement le public adverse. Avec les mains, il a fait longuement signe aux supporters bretons de la mettre en veilleuse et de se rasseoir, courant devant la tribune derrière le but puis la latérale pour bien se faire comprendre. Avant de se mettre au sol comme s’il était blessé, de demander son changement puis de revenir sur le terrain avant de sortir pour donner son brassard. Un sacré cinéma qui a eu le don de provoquer des sifflets, même des chants insultants à son encontre une fois sorti du terrain.

Luis Enrique ne défend pas Mbappé

Un capitaine de l’Equipe de France ne devrait pas faire ça. #SB29PSG — Bertrand Latour (@LatourBertrand) October 29, 2023

L’attitude de l’international français a surpris, tant il n’est pas habitué à cela, et Edouard Cissé a beau avoir essayé de lui trouver quelques excuses à l’issue de la rencontre, l’ancien joueur du PSG désormais consultant sur Amazon Prime, avouait que cela ne se faisait tout simplement pas. « Je ne sais pas. Bien entendu qu’il ne doit pas se comporter ainsi, après il y a l’envie de gagner, de la frustration. L’attitude d’un grand champion, ce n’est pas de chambrer, même si cette réaction est humaine », a livré l’ancien milieu de terrain. Luis Enrique, son propre entraineur, s’est montré aussi dérangé par l’attitude de Mbappé. « Je n’aime pas ce genre de choses. C’est de la mauvaise énergie. C’est mieux d’essayer de profiter du moment. Il faut essayer de donner de l’énergie positive. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé exactement », a livré l’entraineur du PSG, qui sait que son joueur s’est fait bousculer dans la mêlée qui a précédé le pénalty tiré en fin de match.