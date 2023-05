Mourinho est nase, l'Italie alerte le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Jeudi, la Roma de José Mourinho s'est qualifiée pour sa deuxième finale européenne en deux ans. Un bilan impressionnant qui renforce les certitudes du PSG sur sa cible au poste d'entraîneur. Antonio Cassano n'est pas aussi dithyrambique.

Jeudi soir, José Mourinho a encore renforcé sa réputation sur le plan européen et peut-être définitivement convaincu le PSG de le prendre cet été. Le Portugais a conduit la Roma vers une deuxième finale européenne en deux ans. Après son sacre en Ligue Europa conférence la saison dernière, la formation giallorossi est en finale de la coupe du dessus, la Ligue Europa. L'AS Roma a pris le dessus sur le Bayer Leverkusen en demi-finale. Après avoir gagné le match aller 1-0 au Stadio Olympico, les Romains ont tenu le 0-0 en Allemagne au retour.

Le jeu de Mourinho est trop pauvre pour Cassano

Comme souvent dans les équipes dirigées par Mourinho, la victoire a été assurée par une stratégie défensive voire restrictive. Face au Bayer, la Roma a totalement laissé le jeu à son adversaire. On n'a vu que des occasions pour l'équipe de Xabi Alonso, laquelle a frappé 23 fois au but. En face, La Louve n'a pas vraiment fait peur au public de Leverkusen. L'équipe romaine n'a frappé qu'une fois au but en 90 minutes ! Une copie ennuyeuse qui n'a pas plu du tout à son ancien joueur, le bouillant Antonio Cassano. Ce dernier avait des mots durs concernant José Mourinho et sa tactique de jeu.

« Il n'est pas possible que, du début à la fin, il y ait des bagarres et des accrochages. Ils sont tombés par terre et n'ont pas joué la moitié d'une action en 98 minutes. […] Qu’est-ce qu’il va dire ? Je suis arrivé en finale, j’ai gagné, je m’en fous. Bravo à Rome, mais ils ont fait de la merde. Comme l'a dit Napoléon, il vaut mieux un commandant chanceux qu'un commandant fort. Il a beaucoup de chance, il est impressionnant. Il est naze, mais on dira que l'année dernière, il a gagné la Ligue Europa Conférence et que maintenant, il est en finale de la Ligue Europa. Nous allons continuer à chercher des résultats », a t-il lâché amer dans une vidéo sur Instagram. Une façon de montrer aux supporters du PSG qu'avec José Mourinho le jeu parisien ne sera pas meilleur que sous Galtier. Toutefois, si le Portugais est aussi efficace en coupe d'Europe que depuis le début de sa carrière, le PSG s'en contentera volontiers.