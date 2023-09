Bradley Barcola sur le nul du PSG ‍: « ‍Je n'ai pas fait une belle prestation ‍»

Dans : PSG.

Après la gifle mise à l'OM dimanche dernier au Parc des Princes, match pour lequel il était titulaire, Bradley Barcola était une nouvelle fois dans le onze de départ du PSG samedi à Clermont. Mais, à l'image de ses coéquipiers, l'ancien joueur de Lyon n'a pas été au rendez-vous, rendant une copie très pâle face au dernier de Ligue 1. Après la rencontre, Barcola ne cherchait pas de fausses excuses à cette prestation très terne du Paris Saint-Germain et de lui-même.

« Je n'ai pas forcément fait une belle prestation. Je n'ai pas réussi à trouver mes marques sur ce match-là. Collectivement, on a réussi à se créer pas mal de situations mais on n'a pas réussi à vraiment déclencher ce petit truc pour marquer. C'est pour ça que ce soir, on a beaucoup de regrets. Je ne sais pas pourquoi. On avait bien préparé ce match. Faire une prestation comme ça, on est tous déçus (...) Non honnêtement nous ne pensions pas au match à Newcastle, on en a parlé tous ensemble, on était tous préparés à faire un gros match ce soir, ça ne nous a pas réussi mais on avait tous la tête à ce match-là ».