PSG : Pochettino bloque Paredes, Erkisen out ?

Officiellement entraîneur du PSG depuis samedi, Mauricio Pochettino compte sur Leandro Paredes.

Même s'il n'a été officiellement nommé que samedi après-midi, Mauricio Pochettino travaillait déjà sur le mercato depuis plusieurs jours maintenant. Si de nombreux noms ont filtré dans la presse (Lionel Messi, Dele Alli, Hugo Lloris...), celui de Christian Eriksen a sans doute été le plus insistant. Homme clé de l'Argentin durant leur collaboration à Tottenham, le meneur de jeu ronge son frein à l'Inter, qui veut se débarrasser de lui. L'information qui revient le plus souvent est un échange entre le Danois et Leandro Paredes, qu'Antonio Conte souhaite installer dans son milieu de terrain. Pourtant, si on l'en croit les informations du site TuttoMercatoWeb, Mauricio Pochettino aurait déclaré l'Argentin intransférable pour le moment.

Avant de faire quoique ce soit, l'entraîneur souhaite évaluer son effectif. Déjà lorsqu'il était entraîneur de Tottenham, il avait tenté de recruter Paredes, qui avait finalement quitté la Roma pour le Zenit en 2017. Pour le moment en tout cas, le rugueux milieu de terrain ne quittera pas le PSG. Une situation qui n'arrange ni l'Inter, ni Christian Eriksen, qui n'a pour l'heure reçu aucune offre intéressante. N'ayant disputé que 276 minutes en Serie A cette saison, l'ancien joueur de l'Ajax veut absolument partir cet hiver. Malgré l'intérêt du FC Valence ou de West Ham, le milieu offensif attendrait la venue d'un club d'un standing supérieur, comme le PSG par exemple. En ce moment concentrés pleinement sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ne semblent pas faire d'Eriksen une priorité à l'heure actuelle.