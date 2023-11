Boulet au PSG, il envoie un message fort à la concurrence

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Fabian Ruiz est sujet à des rumeurs de départ l'hiver prochain lors du marché des transferts. Mais l'Espagnol veut se battre pour sa place au PSG.

L'été dernier au mercato, le PSG a décidé de faire le ménage. De nombreux joueurs ont débarqué. Au milieu de terrain, la paire Warren Zaïre-Emery-Manuel Ugarte part avec des points d'avance. Fabian Ruiz doit donc souvent se contenter des miettes, surtout que sa relation avec Luis Enrique dans le passé en équipe d'Espagne n'était pas des meilleures. Il se dit que l'ancien de Naples pourrait même déjà quitter le navire francilien dans les prochains mois, alors que des équipes italiennes et espagnoles apprécient son profil. Cependant, Fabian Ruiz ne veut pas bouger et a tenu à envoyer un message clair à sa direction.

Fabian Ruiz ne s'avoue pas vaincu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'international espagnol a en effet confirmé son intention de tout donner pour s'imposer au PSG. « J'ai gagné des titres à Paris et je me sens bien ici. Luis Enrique et Luis de la Fuente ? Ils aiment tous les deux tenir le ballon et jouer en position. Et puis ils ont un super caractère et ce sont deux personnes qui aiment être proches des joueurs », a dans un premier temps déclaré Fabian Ruiz, avant de se projeter sur la suite de la Ligue des champions : « Les quatre équipes dépendent d'elles-mêmes, si elles gagnent, elles passent, donc avec Newcastle à domicile, nous devons juste gagner, ensuite nous verrons. Face au Milan ? A Paris, nous avons dominé pendant 90 minutes et Milan n'a pratiquement eu aucune occasion. A San Siro, ce fut une tout autre histoire. Ils étaient dans une situation désespérée et ont dû réagir ». A noter que malgré cette sortie de Fabian Ruiz, Tuttosport indiquait ces derniers jours que son agent était passé du côté de Turin pour négocier une possible arrivée à la Juve l'hiver prochain. Mais on en est encore loin et Fabian Ruiz n'a peut-être pas encore livré tout son potentiel au PSG.