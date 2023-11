Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Journaliste de la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour s'est pris une claque virtuelle de Kylian Mbappé après le match Brest-PSG. Si ce dernier l'a zappé lors de la remise du Ballon d'Or, l'heure est à l'apaisement.

Kylian Mbappé est très rare sur les réseaux sociaux, mais dimanche, après le coup de chaud vécu à Brest en toute fin de match, le numéro 7 du PSG a tenu à répondre à une attaque de Bertrand Latour qui avait lancé sur X : « Un capitaine de l’Equipe de France ne devrait pas faire ça ». De quoi faire sortir le champion du monde 2018 de ses gonds. « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau…. », avait riposté Kylian Mbappé.

24 heures plus tard, les deux hommes se croisaient lors de la cérémonie de remise du Ballon d’Or, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France passait devant le plateau de la chaîne sportive sans même un regard pour le journaliste qui l'avait égratigné.

💬 @LatourBertrand : " Je trouve ça élégant que @KMbappe se déplace constamment à la cérémonie du #BallonDor .Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne le faisaient pas à chaque fois, c'est à souligner." ⚽️



Notre journaliste Bertrand Latour salue l'attitude exemplaire de l'attaquant… pic.twitter.com/UIemiGh0Dc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 31, 2023

Alors, pour calmer la situation, et conscient qu'il n'avait rien à gagner à se mettre le clan Mbappé à dos, Bertrand Latour a poliment ciré les pompes de la star tricolore. « Là, je suis sérieux, je trouve très élégant de sa part que Kylian Mbappé se déplace à chaque fois à la cérémonie du Ballon d’Or. C’est un énorme champion, ça fait six fois qu’il est dans le Top 10. Au début, c’était une réussite, là ça l’est moins. On l’a vu, il n’était pas ravi d’être là car objectivement il aurait pu l’avoir, certains l’avaient mis premier. Le fait de se déplacer, quand on voit que Cristiano Ronaldo refusait de venir quand c’était Lionel Messi, et Messi ne venait pas quand c’est Ronaldo qui était récompensé, je trouve que c’est bien que Kylian Mbappé soit là à chaque fois. Et j’espère pour lui que quand il l’aura, ceux qui sont deuxième et troisième seront là », a fait remarquer le journaliste sur le plateau de l'Equipe. Ses collègues ont visiblement beaucoup rigolé suite à cette intervention.