PSG : Mbappé au Real, le vestiaire tremble déjà

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé vit peut-être son ultime saison dans la capitale française.

Le mercato étant officiellement clos, la grande mission de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi est désormais de parvenir à prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Au Qatar, on a clairement fait savoir à l’état-major en place à Paris que le dossier de l’international tricolore, qui jouit d’une meilleure image que Neymar en France, était prioritaire. Mais il sera difficile pour Leonardo de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, tant la concurrence est rude dans ce dossier. Comme indiqué il y a quelques semaines, le Real Madrid et Liverpool souhaitent attirer le natif de Paris, et attendent l’été 2021 afin de lancer l’assaut dans l’espoir de récupérer Kylian Mbappé à moindre coût, à un an de la fin de son contrat.

Le scénario d’un départ de Paris fait trembler les dirigeants et les supporters du PSG… mais également les joueurs. Dans l’émission El Larguero, Ander Herrera n’a pas masqué son inquiétude au moment d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé. « J'espère qu'il n'ira pas au Real Madrid l'année prochaine. J'aimerais beaucoup continuer à l'avoir comme partenaire et qu'il continue pendant de nombreuses années au Paris Saint Germain » a indiqué le milieu de terrain espagnol, bien conscient que le PSG perdrait très gros, aussi bien sur le terrain que dans le domaine marketing, en cas de départ de Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi trouveront les bons arguments afin de convaincre le natif de Paris de poursuivre l’aventure dans la capitale française. Les résultats sportifs de cette saison pourraient bien être déterminants dans le choix de l’ancien prodige de l’AS Monaco…