Bernardo Silva rencontre les Saoudiens, alerte au PSG

Par Claude Dautel

Cible prioritaire du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva suscite l'intérêt d'un club saoudien qui est prêt à faire des folies. Les représentants de la star portugaise viennent de rencontrer les émissaires de ce club et le PSG ne bouge toujours pas.

Bernardo Silva a demandé et obtenu un bon de sortie lors de ce mercato, même si Pep Guardiola espère bien pouvoir le convaincre de rester un peu plus. Mais, après avoir tout gagné avec Manchester City, le milieu offensif portugais souhaite découvrir autre chose. Parmi les clubs évoqués pour l’accueillir, il y a le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, même si le Barça n’a pas réellement les moyens financiers de ses ambitions. Une nouvelle piste s’est cependant ouverte ces dernières semaines et c’est évidemment celle qui mène vers l’Arabie Saoudite.

Al-Hilal insiste pour Bernardo Silva

A 28 ans, Bernardo Silva n’a pas encore l’envie d’aller disputer la Saudi Pro League, mais ESPN affirme que ses agents ont encore rencontré ces derniers jours les émissaires d’Al-Hilal. Ces derniers auraient proposé un salaire de 585.000 euros par semaine au joueur de Manchester City, soit trois fois ce qu’il touche actuellement. On est loin du million d’euros évoqués par les tabloïds, mais forcément cela peut faire cogiter le numéro 10 de l’équipe du Portugal. D’autant que dans le même temps, le PSG ne bouge pas du tout, précise le média anglo-saxon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Journaliste pour ESPN, Rob Dawson affirme que même si le Paris Saint-Germain s’enthousiasme pour la possible venue de Bernardo Silva, aucune offre n’a été transmise au joueur et à Manchester City. Ces derniers jours, les tabloïds anglais affirmaient que le milieu portugais pourrait être cédé à un prix inférieur aux 80 millions d'euros évoqués. Mais peu importe finalement puisque Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos se focalisent sur le dossier Kylian Mbappé et son impact sur le mercato parisien, au risque de voir la priorité numéro 1 céder aux sirènes saoudiennes ou bien prolonger à Manchester City. Les champions d'Angleterre n'ont pas tout à fait abandonné l'idée de prolonger le contrat de celui qui est encore lié deux ans avec les Cityzens.