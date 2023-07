Bernardo Silva bradé, incroyable surprise pour Paris

Dans : PSG.

Le PSG n'a pas terminé son mercato estival et se cherche de nouvelles stars. Le club de la capitale a fait de Bernardo Silva l'une de ses cibles prioritaires.

Après une saison galère à bien des niveaux, le PSG compte bien repartir sur un nouveau cycle dans les prochaines semaines. L'arrivée de Luis Enrique aura le mérite de donner un nouveau coup de fouet à un groupe marqué par l'ère Galtier. L'entraineur espagnol souhaite avoir du temps pour imposer sa patte et faire progresser les jeunes joueurs. Aussi, l'ancien du Barça veut pouvoir compter sur des joueurs confirmés et de qualité. Cela tombe bien, le PSG est très chaud à l'idée de recruter Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City est plus que jamais ouvert à un départ des champions d'Europe et n'est pas insensible à l'intérêt parisien. Son arrivée pourrait même se débloquer dans les prochaines heures.

Le PSG sait à quoi s'en tenir

Bernardo Silva a trois offres en sa possession. Une du Barça, une de l'Arabie saoudite et une du PSG. Difficile encore de savoir quelle sera la décision définitive du Portugais, même s'il se dit qu'une arrivée au Paris Saint-Germain le tente beaucoup, notamment parce que sa compagne adore notre capitale. Et si l'on pensait que Manchester City demanderait plus de 80 millions d'euros pour lâcher son crack, c'est en fait bien en dessous de ça que l'opération pourrait se négocier. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières minutes Football Insider.

Le média anglai affirme, via une source proche du dossier, que les Skyblues céderont Bernardo Silva contre une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros seulement. Une aubaine pour les clubs intéressés et une bonne nouvelle pour le PSG, dont on dit qu'il dispose d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour renforcer son attaque. L'arrivée de Bernardo Silva au PSG, proche de Kylian Mbappé, pourrait en plus être un argument pour convaincre le Français de prolonger son contrat, au moment précis où Nasser Al-Khelaifi a mis un gigantesque coup de pression sur le champion du monde 1998.