Bernardo Silva prolongé, Guardiola n’est pas débarrassé du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Bernardo Silva avait été retenu par Manchester City. Le Portugais avait même prolongé son contrat en fin de mercato. Suffisant pour refroidir les ardeurs du club francilien ? Ce n’est pas si sûr.

Les victoires ne suffisent pas toujours au bonheur de Luis Enrique. Très attaché à sa philosophie de jeu, l’entraîneur du Paris Saint-Germain regrette parfois le contenu des rencontres. C’était encore le cas mercredi soir après le Trophée des Champions remporté face à Toulouse (2-0). « Si je suis complètement satisfait ? Non, jamais, on peut toujours faire mieux, a répondu l’Espagnol. Comment ? En dominant encore plus le match. » Dans l’idéal, Luis Enrique aimerait que son équipe affiche davantage de maîtrise technique.

La piste Bernardo Silva bientôt réactivée ?

C’est pourquoi le journaliste Laurent Perrin estime que les départs de Neymar et de Lionel Messi représentent une perte pour la qualité de jeu du Paris Saint-Germain. « C'est une évidence, et j'ajouterai Verratti, a commenté le spécialiste du quotidien Le Parisien. Celui qui s'en aperçoit le plus est sans doute Mbappé. Les ballons n'arrivent plus, il n'a plus de point d'appui puisqu'il n'a aucun automatisme avec Kolo Muani et Ramos. C'est plus compliqué. » Un profil comme celui de Bernardo Silva aurait sans doute été un atout pour Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

D’ailleurs, notre confrère verrait bien le champion de France revenir à la charge pour le milieu offensif malgré la réaction de Manchester City en août dernier. « Bernardo Silva voulait venir cet été, son agent et Luis Campos ont tout fait pour boucler son transfert, a rappelé le journaliste. Mais Guardiola a mis son veto et le Portugais a prolongé son contrat à Manchester City jusqu'en 2026. Son profil correspond bien aux joueurs que Luis Enrique adore. Pas impossible de voir ce dossier ressurgir cet été. » Reste à savoir si le manager mancunien finira par ouvrir la porte à l’ancien Monégasque.