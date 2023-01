Bernardo Silva au PSG, Mbappé s'occupe du mercato

Dans : PSG.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le PSG est à la recherche d’un attaquant de couloir pour compléter son effectif.

A en croire les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un joueur évoluant à droite et capable de rentrer sur son pied gauche. C’est la priorité de Luis Campos et de Christophe Galtier pour cette dernière semaine du mercato hivernal. Pour l’heure, peu de noms filtrent dans la presse française. En Angleterre en revanche, The Sun lance une énorme bombe qui pourrait bien animer la fin du mercato hivernal si elle se confirme puisque le média britannique affirme que Kylian Mbappé a demandé en personne aux dirigeants du PSG de se lancer à l’assaut de la piste Bernardo Silva. Il faut dire que le milieu offensif de Manchester City, qui a longtemps évolué comme milieu droit et qui dispose d’un pied gauche soyeux, colle au portrait-robot établi par l’état-major du PSG.

Mbappé rêve d'être rejoint par Bernardo Silva au PSG

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, le milieu offensif de 28 ans ne sera pas bradé par le champion d’Angleterre en titre. Cet hiver, on imagine assez mal le PSG capable de déloger un tel joueur d’un club de la dimension de Manchester City. Un constat d’autant plus valable que Paris est très surveillé par le fair-play financier depuis la prolongation vertigineuse de Kylian Mbappé, d’où la lenteur du club à faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi ou l’attentisme de Luis Campos pour Milan Skriniar, pour qui l’Inter Milan est trop gourmand cet hiver alors que le Slovaque sera en fin de contrat au mois de juin. Cela étant, Bernardo Silva est tout de même une piste sérieuse pour le PSG selon The Sun, qui affirme que Luis Campos est sur la même longueur d’onde que Kylian Mbappé au sujet de l’international portugais.

Luis Campos partage cette idée au mercato

Il faut dire que tout ce beau monde se connait et a fait le bonheur de l’AS Monaco par le passé. A l’époque, Bernardo Silva et Kylian Mbappé étaient inséparables, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, où leur complicité n’est plus à prouver. De toute évidence, le PSG réussirait un coup magistral en faisant venir Silva, d’abord pour améliorer son équipe mais également pour convaincre Kylian Mbappé de rester au-delà de la saison en cours. Reste maintenant à voir comment Pep Guardiola se positionnera par rapport à l’intérêt de Paris et si Manchester City envisagera de se séparer de l’un de ses titulaires en pleine saison. Ce qui est, il faut bien le dire, assez difficile à croire. L’été prochain en revanche, tout sera possible si le PSG présente une grosse offre à City pour Bernardo Silva.