Bernardo Silva a un gros doute sur son transfert au PSG

Prêt à quitter Manchester City après le triplé réussi cette saison, Bernardo Silva discute avec le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif se verrait bien rejoindre le champion de France. Mais pour le moment, les négociations entre clubs n’avancent pas et l’international portugais reste dans le flou.

Le profil défini n’a pas changé. Depuis cet hiver, le Paris Saint-Germain recherche un ailier gaucher pour évoluer sur le couloir droit. De nombreuses pistes ont été énumérées ces derniers mois. Mais le conseiller football Luis Campos a fait de Bernardo Silva sa grande priorité. D’autant que le milieu offensif de Manchester City semble disposé à partir après le triplé réussi cette saison.

Paris Saint-Germain are already in talks with Bernardo Silva’s camp over project and personal terms. He’s priority target and crucial part of PSG plans. 🔴🔵🇵🇹 #PSG



Talks with Man City are not advanced yet, Man City will ask for huge fee — as they did with Barcelona last summer. pic.twitter.com/av8NaTuFZP