Benzema Mbappé, le PSG déjà humilié !

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont encore une fois montré la puissance de leur association lors de Finlande-France, et du côté du Real Madrid on est déjà impatient d'aligner les deux stars tricolores.

C’est une évidence, en faisant revenir Karim Benzema en équipe de France au printemps dernier, Didier Deschamps a réussi un coup de maître. Et même si cela ne s’est pas concrétisé lors de l’Euro, la suite est une montée en puissance incroyable des Bleus version Benzema-Mbappé au fil des matchs. Après la démonstration de force face au Kazakhstan, il a fallu attendre contre la Finlande que KB19 entre en jeu pour qu’aussitôt la relation avec l’attaquant du PSG retrouve son efficacité et se concrétise par deux buts, un pour chacune des eux stars de l’équipe tricolore. Bien évidemment, cette situation est géniale pour la France à un an du Mondial, même si cela repousse dans l’ombre Antoine Griezmann, et que cela a déjà eu pour effet de mettre Olivier Giroud au placard. Mais elle semble également mettre en joie le Real Madrid, où l’on ne semble avoir aucun doute concernant la venue de Kylian Mbappé la saison prochaine, et son association avec Karim Benzema met déjà des étoiles dans les yeux, sans même attendre si l’ancien Monégasque refusera bien toutes les offres de prolongation du Paris Saint-Germain.

Benzema et Mbappé, les Magnifiques bientôt au Real Madrid

Ce mercredi, on exulte chez les Merengue, où on en est prêt à remercier Nasser Al-Khelaifi d’avoir conservé Mbappé une saison de plus afin de pouvoir ainsi l’offrir gratuitement au Real Madrid en fin de saison, tout cela en ayant déjà la certitude que son duo avec Benzema sera parfait. « Un couple explosif ! Le Real Madrid se lèche les babines en voyant ce que Benzema et Mbappé sont capables de faire ensemble (…) Leur complicité grandit et grandit avant même qu’ils ne puissent l’exploiter avec Madrid. On peut voir le respect que Kylian éprouve pour Karim, qu'il considère presque comme une idole. Lors des quatre derniers matchs en France, l'attaquant du PSG a donné quatre passes décisives et toutes sont allées au joueur du Real Madrid. Et sur les neuf buts marqués par Mbappé depuis le retour de Benzema, six sont venus de ce dernier. C’est la meilleure preuve que le duo KB9-KM7 peut mettre Madrid dans la stratosphère comme on ne l'avait plus vu depuis le dernier grand numéro 7 qui était à Bernabeu, Cristiano Ronaldo », se régale Carlos Forjanes dans AS, qui ne voit même plus le Paris Saint-Germain comme un obstacle.

Du côté de Josep Pedrerol, le célèbre journaliste d'El Chiringuito, l'heure de la vengeance contre le PSG et le Qatar a sonné, et la venue de Kylian Mbappé à Madrid ne fait plus l'ombre d'un doute. C'est par un décompte avant le 1er janvier 2022, et la possibilité pour le Real Madrid de discuter et boucler la venue de l'attaquant parisien que Pedrerol a lancé sa rubrique, salivant devant l'efficacité du duo Benzema-Mbappé. « Il reste seulement 44 jours », lançait le journaliste pour le plus grand plaisir des fans de la Casa Blanca, lesquels n'ont eux aussi plus aucun doute sur la prochaine venue de Kylian Mbappé. Leonardo, Al-Khalifi et l'Emir du Qatar ont donc 44 jours pour faire pleurer Josep Pedrerol et les socios du Real Madrid en brisant l'idée d'un duo avec ceux qui sont déjà surnommés Les Magnifiques, Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Sans se mêler du débat sur le possible départ libre de Mbappé au Real Madrid, Didier Deschamps voit lui un grand vainqueur, l'équipe de France. « Il ne faut pas les dissocier des autres mais Mbappé et Benzema ont cette relation technique. Cela semble facile, parce qu'ils ont cette capacité technique, la complémentarité aussi. Karim a une efficacité redoutable et Kylian confirme le talent qu'il a. Pour l'adversaire c'est compliqué. Je vais les mettre dans des glaçons pour qu'ils soient au frais. L'association des qualités et du talent permet à l'équipe de France d'être encore plus performante », se régale le sélectionneur de l'équipe de France.