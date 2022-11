Bellingham fait craquer le PSG, Campos peut déjà l'oublier !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut déjà préparer son avenir lors des prochaines fenêtres de mercato. Jude Bellingham est un joueur très apprécié par la direction francilienne.

A Paris, on peut se vanter de pouvoir profiter d'un effectif XXL cette saison. Les stars ne manquent pas dans le groupe de Christophe Galtier. Mais certains joueurs se dirigent lentement mais sûrement vers la fin de leur carrière. C'est notamment le cas pour Sergio Ramos, Leo Messi et même Neymar Jr. Le PSG va donc devoir préparer dès maintenant le futur du club de la capitale. Et les profils ciblés sont nombreux. Cependant, la concurrence sera féroce et les champions de France ont déjà pris du retard dans certains dossiers. C'est notamment le cas pour Jude Bellingham.

Bellingham, mission impossible pour le PSG

A seulement 19 ans, l'international anglais (17 sélections) est l'un des joueurs les plus courtisés de la planète football. En 21 rencontres disputées cette saison avec le Borussia Dortmund toutes compétitions confondues, Bellingham a déjà inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives. Un profil précieux pour un milieu de terrain à vocation offensive. Dans ce dossier, comme l'indique Sky Allemagne, c'est Liverpool qui a une énorme longueur d'avance. Le média indique même que les Reds sont très optimistes quant à une signature prochaine de l'Anglais pour près de 100 millions d'euros. Mais Liverpool, surtout en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, pourrait tout perdre dans ce dossier. Surtout que Manchester United, mais surtout le Bayern Munich et le PSG sont très intéressés par son profil. Cependant, Paris parait actuellement dans l'incapacité d'aligner les 100 millions demandés par Dortmund, alors que les comptes franciliens sont déjà très surveillés par l'UEFA. Sauf rebondissement, le PSG va devoir se tourner vers d'autres profils, moins onéreux pour ses finances. Bellingham, lui, est promis à un retour dans son pays natal.