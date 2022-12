Bellingham au PSG, un géant d'Europe s'interpose

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’Angleterre durant ce Mondial, Jude Bellingham sera très certainement l’un des joueurs les plus convoités des années à venir.

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain anglais de 19 ans a réalisé une Coupe du monde très aboutie avec l’Angleterre. Face à la France en quart de finale, Jude Bellingham a encore été l’un des meilleurs joueurs des Three Lions. De toute évidence, le capitaine du Borussia Dortmund a un très bel avenir devant lui et s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et par conséquent l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour l’homme aux 22 sélections avec l’Angleterre. Mais à en croire le site Fichajes.net, le PSG va devoir être très fort dans ce dossier car un géant d’Europe est aussi sur les rangs. Outre le Real Madrid, dont l’intérêt est déjà connu depuis longtemps, Liverpool est également à fond sur Jude Bellingham.

Bellingham priorité de Klopp à Liverpool ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Le média espagnol croit savoir que Bellingham est l’une des trois révélations de la Coupe du monde que Liverpool aimerait signer lors du prochain mercato. En effet, Jürgen Klopp est un grand fan de l’international anglais et voit en lui un milieu de terrain capable de tout faire et de s’adapter à tous les styles de football. Aucun prix n’est annoncé pour le moment et il n’est pas non plus mentionné que Liverpool a soumis une première offre au Borussia Dortmund, mais il apparait comme très clair que les Reds vont tenter leur chance pour recruter Jude Bellingham l’été prochain et par conséquent faire de l’ombre au PSG ainsi qu’au Real Madrid. Par ailleurs, le média affirme que Jürgen Klopp est tombé sous le charme de Cody Gakpo, excellent avec les Pays-Bas lors de cette Coupe du monde et de Josko Gvardiol, taulier de la Croatie jusqu’à l’affrontement de trop avec l’Argentine de Lionel Messi en demi-finale. Autant dire que Liverpool vise du très lourd dans l’optique du prochain mercato estival avec des joueurs tous estimés à plus de 100 millions d’euros par leurs clubs respectifs.