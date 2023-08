Barella à Paris, le PSG en mode mission impossible ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pièce maîtresse de l’Inter Milan et de la sélection italienne, le milieu de terrain Nicolo Barella est suivi par le PSG durant le mercato.

Manuel Ugarte et Cher Ndour seront-ils les deux seuls renforts du Paris Saint-Germain au milieu de terrain durant ce mercato estival ? En cas de départ de Marco Verratti, pour qui un transfert d’ici le 31 août est toujours possible, Luis Campos pourrait se mettre en quête d’un joueur dans ce secteur de jeu, défaillant au PSG depuis de longues années. Luis Enrique a l’intention de s’appuyer sur Vitinha et sur Zaïre-Emery pour la saison à venir mais ne serait pas non plus opposé à un joueur de gros calibre en plus au milieu de terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicoló Barella (@nicolo_barella)

Cela tombe bien, le site Inter-News nous apprend que le Paris Saint-Germain suit toujours avec beaucoup d’attention la situation de Nicolo Barella. Le joueur de l’Inter Milan (26 ans) est considéré depuis plusieurs saisons comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Titulaire indiscutable de Simone Inzaghi à l’Inter et pièce maîtresse de Roberto Mancini avec la sélection italienne, il dispose d’un profil de joueur très fort dans le pressing mais également à l’aise techniquement qui manque au Paris Saint-Germain.

L'Inter veut prolonger Barella au-delà de 2026

Outre le club de la capitale française, Newcastle et Liverpool ont également manifesté leur intérêt pour Nicolo Barella. Mais si un départ pourrait voir le jour l’été prochain, il semble néanmoins improbable de voir l’international italien quitter l’Inter cet été, quelques semaines après une finale de Ligue des Champions. Ce n’est en tout cas pas la tendance selon le média d’autant que Tuttosport ajoute dans le même temps que l’objectif de l’Inter Milan est de passer ce mercato sans encombre avant d’entamer en septembre prochain des négociations avec Nicolo Barella pour une nouvelle prolongation de contrat. Il y a moins d’un an, le club avait annoncé la prolongation du joueur jusqu’en 2026 mais la confiance est telle entre Barella et l’Inter que le club milanais souhaite sécuriser l’un de ses tauliers sur le très long terme. Ce qui compliquerait forcément la tâche du Paris Saint-Germain pour le recruter.