Barcola, son comportement étonne au PSG

Par Hadrien Rivayrand

Pour sa première saison sous les couleurs du PSG, Bradley Barcola a impressionné. L'ancien de l'OL était pourtant attendu au tournant après son départ mouvementé du Rhône.

Le PSG avait flairé le bon coup l'été dernier en recrutant Bradley Barcola. Les Parisiens avaient fait le forcing pour recruter le Lyonnais. Pourtant, Barcola n'avait que quelques mois au plus haut niveau. Mais Luis Enrique le désirait absolument. Petit à petit, l'ailier français a trouvé son rythme de croisière, jusqu'à prendre la place de Kylian Mbappé sur le côté gauche. Impactant dans le jeu et irréprochable au niveau du comportement, Barcola a gagné de nombreux points aux yeux des fans et observateurs du PSG. La saison prochaine, il sera encore un membre incontournable du projet francilien.

Barcola déjà plus Parisien que jamais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Après le sacre du Paris Saint-Germain en Coupe de France face à l'OL, le compte X très bien renseigné @Djaameel_ en a d'ailleurs dit plus sur l'acclimatation de Barcola et même l'importance qu'il avait aujourd'hui dans la capitale. « Si on fait une rétrospective de la saison de Bradley il a quand même du digérer un gros transfert après seulement 6 mois en pro, des critiques très véhémentes que ce soit des Lyonnais ou même de certains médias (cf Riolo) qu’il a évidemment vues, et il sort une saison pleine avec 3 trophées, une demie de CL et une place pour l’Euro. Pour info, aujourd’hui il se sent super bien dans la ville et au PSG, sa relation avec Lucho est très fluide et il s’entend à merveille avec tout le groupe. Au passage, il est également très impliqué au sein du club et ça se traduit par une super entente avec les Titis. Il n’hésite pas à leur donner des conseils de temps en temps », a notamment posté Djamel, qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir en bien les fans parisiens.

Ces derniers saluent l'investissement de l'ancien Lyonnais. Ses efforts ne sont aussi pas passés inaperçus auprès de Didier Deschamps, qui l'a récemment sélectionné pour disputer l'Euro 2024. Et tout porte à croire que le jeune Barcola aura un coup à jouer.