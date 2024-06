Pour 10 ME, l’OM brise le rêve de Gigot

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré une saison difficile, Samuel Gigot conserve une belle cote sur le marché des transferts. L’Olympique de Marseille souhaite en profiter pour conclure un transfert intéressant, le défenseur central étant sous contrat jusqu’en 2025.

L’arrivée imminente de Roberto de Zerbi ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Connu pour sa philosophie de jeu, le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille exige une grosse prise de risque à la relance. Ce qui implique l’utilisation de défenseurs centraux à l’aise avec le ballon et sous le pressing adverse. Ce n’est pas vraiment le point fort de Samuel Gigot (30 ans). Il y a donc fort à parier que le coach italien ne fera rien pour empêcher le départ du cadre olympien.

Gigot accepte son départ

En effet, le quotidien régional La Provence confirme la tendance pour le vice-capitaine. Alors que son contrat expire dans un an, aucune prolongation n’est à l’étude. Et pendant ce temps-là, des prétendants se manifestent sur le marché des transferts. Nos confrères évoquent des approches d’écuries anglaises et turques comme Trabzonspor. Des discussions ont déjà été entamées avec l’Olympique de Marseille qui, grâce à la cote de son défenseur central, espère récolter environ 10 millions d’euros pour sa dernière année de contrat.

Samuel Gigot viré de l’OM, un choix douloureux https://t.co/nvZgFmDqZr — Foot01.com (@Foot01_com) June 14, 2024

Il s’agirait d’un joli coup pour le président Pablo Longoria qui n’hésitera sûrement pas à pousser son joueur vers la sortie. D’ailleurs, la source ajoute que Samuel Gigot s’est fait une raison. L’ancien joueur du Spartak Moscou a fini par accepter l’idée de quitter le club phocéen à contrecoeur. Rappelons que le défenseur central, très attaché à l’Olympique de Marseille, espérait y rester jusqu’au bout. « Ce serait un kiff si je pouvais arrêter ma carrière à l'OM, s'ils veulent encore de moi », avait-il confié sur BFM Marseille en septembre dernier. Quelques mois plus tard, le rêve s’éloigne.