L’OL l’attend, Lindstrom va passer un test

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A la lutte avec l’Olympique de Marseille sur ce dossier, l’Olympique Lyonnais semble mieux placé pour enregistrer la signature de Jesper Lindstrom. Le club rhodanien va tenter de conclure un prêt avec option d’achat pour le milieu offensif de Naples. Mais son plan pourrait être contrecarré par l’entraîneur italien Antonio Conte.

A Naples, la nomination d’Antonio Conte change les plans concernant le mercato. Le nouvel entraîneur du Napoli a commencé par s’opposer au départ de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. D’où la situation tendue entre l’entourage du Géorgien, qui réclame publiquement son départ, et la direction qui campe sur ses positions. Preuve que le club italien suit les consignes de son nouveau coach à la lettre. Ce qui n’est pas non plus une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais.

OL : Lindstrom dit oui et Naples propose un deal https://t.co/PqSFQvJ7A8 — Foot01.com (@Foot01_com) June 16, 2024

En effet, le récent sixième de Ligue 1 souhaite lui aussi piocher dans l’effectif napolitain. Le club de John Textor a un faible pour Jesper Lindstrom qui sort d’une première saison compliquée à Naples. Après son transfert estimé à 30 millions d’euros l’été dernier, le milieu offensif de 24 ans n’a pas répondu aux attentes. L’Olympique Lyonnais y voyait donc une occasion à saisir. On parlait d’une possibilité pour un prêt avec une option d’achat à 25 millions d’euros. Un montant qui permettrait au Napoli de récupérer une bonne partie de sa mise.

Conte retient Lindstrom

Seulement voilà, Antonio Conte a encore frappé. Selon les informations d’Il Mattino, le nouvel entraîneur napolitain a décidé de retenir Jesper Lindstrom, au moins de manière provisoire. Le technicien a demandé à garder le Danois pendant la préparation afin de le voir en action. Ainsi, l’ancien manager de Tottenham pourra se faire un avis et décider de son avenir. En concurrence avec l’Olympique de Marseille sur ce dossier, Lyon devra donc se montrer patient en attendant de connaître le verdict d’Antonio Conte.