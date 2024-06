Le PSG au secours du Barça, Luis Enrique dit banco

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté financière, le FC Barcelone a besoin d'une grosse vente pour équilibrer ses comptes. Luis Enrique conseille au PSG de mettre le paquet sur Pedri, qui sort d'une saison moyenne.

Luis Enrique n’a pas encore prolongé son contrat au Paris Saint-Germain, mais cela fait partie des discussions prévues pour cet été. En attendant, l’entraineur espagnol bénéficie toutefois déjà d’une promotion, avec la décision prise par Nasser Al-Khelaïfi d’étendre ses pouvoirs, notamment sur le recrutement. Si Luis Campos est toujours le recruteur en chef, son acolyte est désormais l’ancien coach du FC Barcelone, qui a son mot à dire sur les cibles, que ce mot soit un « oui » ou un « non ».

Pedri au PSG, le pari risqué signé Luis Enrique

Le PSG compte bien offrir des joueurs Luis Enrique-compatible et pour cela, il se tourne assez facilement vers le FC Barcelone. Le club catalan est comme chaque été depuis trois ans en grande difficulté financière, et a besoin de vendre pour au moins 50 millions d’euros pour équilibrer ses comptes, et permettre à ses recrues et même à son entraineur Hansi Flick de valider son contrat auprès de la Liga. Plusieurs joueurs sont ainsi mis en vente, c’est le cas de Frenkie De Jong, Raphinha, ou Ferran Torres, voire Ronald Araujo. Mais Luis Enrique a un joueur dans le viseur chez les blaugrana, et ce n’est bien évidemment pas dans le plan prévu par le club catalan.

Selon le quotidien local El Nacional, Luis Enrique rêve d’aller chercher Pedri, même si ce dernier sort d’une saison moyenne en raison de plusieurs pépins physiques. Cela ne l’empêche pas d’être dans la liste de Luis de la Fuente pour l’Euro 2024, et d’être toujours un joueur à très forte valeur marchande du FC Barcelone. Ainsi, le PSG aimerait le faire venir, et serait capable de monter jusqu’à 80 millions d’euros. Une proposition qui partage le bureau directeur du Barça. D’un côté, certains estiment que le club ne peut pas perdre son joueur le plus prometteur et sur lequel Flick compte la saison prochaine. Et d’un autre côté, c’est une vente qui réglerait quasiment tous les problèmes financiers pour un élément qui a souvent été blessé et est considéré comme fragile.

Avec cette grosse dépense, le PSG miserait en tout cas très gros sur un pari signé à 100 % Luis Enrique, et devrait même s’abaisser à négocier avec le FC Barcelone, club que Nasser Al-Khelaïfi ne porte pas dans son coeur. Mais avec chacun un gros intérêt à défendre, les deux présidents pourraient bien s’entendre pour ce gros transfert dont les deux clubs ont besoin d’une certaine façon.