OM ‍: De Zerbi arrive, Longoria s'en va

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM attendent avec impatience l'officialisation de la signature de Roberto de Zerbi. Pablo Longoria a, lui, tourné le dos à ce dossier.

Dimanche, Mohamed Bouhafsi et Fabrizio Romano ont enflammé les réseaux sociaux en affirmant que la signature de l'ancien entraîneur de Brighton à l'Olympique de Marseille n'était plus qu'une question de quelques heures. Au point même que l'annonce de l'officialisation de Roberto de Zerbi à l'OM ce lundi semblait plus que probable. Une version des faits qui est cependant démentie par La Provence ce lundi. Le quotidien phocéen ne remet pas du tout en cause la venue du coach italien, mais assure que la signature de Zerbi n'était pas imminente, les avocats des différentes parties étant encore en cours de finalisation à la fois du contrat du successeur de Jean-Louis Gasset, mais également de la manière dont le paiement sera fait à Brighton. En tout cas, Pablo Longoria n'est pas du tout inquiet, au point d'avoir quitté Marseille.

Longoria est certain d'avoir scellé un accord avec De Zerbi

Notre confrère révèle que, persuadé que Roberto de Zerbi sera bien le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a décidé de prendre ses valises pour se reposer un peu et préparer la suite. « Signe que l'optimisme règne, Pablo Longoria s'est même offert quelques jours de vacances, pour décompresser loin de Marseille, maintenant que l'épi­neux dossier du coach est, dans toutes les têtes, réglé. En attendant l'officiali­sation de la nouvelle tant attendue, vraisemblablement en milieu de se­maine prochaine, le technicien lom­bard planche déjà sur la prochaine sai­son ... qu'il disputera, sauf cataclysme, sous les couleurs marseillaises », précise La Provence.

Il est vrai que le président de l'OM sort d'une dizaine de jours totalement fous, puisque après avoir négocié péniblement avec Sergio Conceiçao, il a réussi à trouver finalement mieux que l'entraîneur portugais en parvenant à convaincre Roberto de Zerbi de venir à Marseille, alors même que l'OM ne jouera aucune coupe européenne et doit en plus réduire sa masse salariale de 30%. De quoi lui autoriser ces quelques jours de repos loin de la cité phocéenne avant que la folie du mercato ne commence, avec probablement dans un premier temps la vente de quelques joueurs afin de faire valider les comptes de l'OM devant la DNCG. Le trio Longoria-Benatia-De Zerbi pourra ensuite recruter les joueurs souhaités par l'entraîneur italien.