PSG ‍: Lacazette muselé, Barcola sera sans pitié avec l’OL

Par Eric Bethsy

Après son départ l’été dernier, Bradley Barcola va retrouver l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France samedi. Encore un moment particulier pour l’ailier du Paris Saint-Germain qui mettra ses émotions de côté pour battre son club formateur.

Nouvelles retrouvailles pour Bradley Barcola. Après les deux confrontations en Ligue 1 cette saison, l’ailier du Paris Saint-Germain sera opposé à l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France samedi. En tant que joueur formé au club rhodanien, le futur international tricolore sait à quel point ce rendez-vous est important pour les Gones. Mais le Parisien sera sans pitié pour ses anciens coéquipiers.

Barcola ne craint pas Lacazette

« Si l'on a commencé à se titiller ? Non pas du tout, franchement. Pas du tout, a répondu Bradley Barcola dans un entretien accordé à France 3. C'est vrai que ça va être spécial face à son ancien club, là où j'ai grandi et où j'ai tout fait. Donc ça va être spécial. Des joueurs que je crains ? Non, je ne crains personne ! » Pas même l’attaquant et capitaine Alexandre Lacazette qui réalise une saison convaincante. « Le Général, on va le tenir, on va le tenir », a prévenu le jeune ailier.

OL : Tolisso le promet, Barcola va regretter sa provocation https://t.co/W1P6yM9KV8 — Foot01.com (@Foot01_com) May 23, 2024

« Ça va être un bon match, ça va être un très bon match, a-t-il annoncé. Pas de cadeaux pour les anciens copains ? Ah non, il y aura zéro cadeau. » Probable titulaire sur le couloir gauche, Bradley Barcola ne fera pas de sentiments face à son adversaire direct, qu’il s’agisse de Clinton Mata ou de l’Anglais Ainsley Maitland-Niles. Mais le petit protégé de Luis Enrique devra s’attendre au même traitement de la part des Lyonnais. A l’image de Corentin Tolisso, les Gones n’ont pas oublié sa célébration provocatrice devant le parcage rhodanien après sa passe décisive contre l’OL (4-1 pour le PSG) en avril dernier.