Kvaratskhelia n'ira pas au PSG, Naples frappe en pleine nuit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le calme semblait revenu autour de la rumeur envoyant Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Mais l'agent du joueur a tenu des propos agressifs, qui ont poussé Naples à officiellement réagir.

A ceux qui doutaient de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant international géorgien de Naples, la nuit de dimanche à lundi a donné tort. Car ces dernières heures, l'opération a pris une tournure nettement plus chaude entre les différentes parties, et notamment entre l'agent du joueur de 23 ans et les dirigeants du Napoli, scandalisés par les propos du représentant de Khvicha Kvaratskhelia à la télévision. « Je ne veux pas que les gens pensent que Kvara veut rester à Naples. Nous voulons quitter Naples, mais nous attendons la fin de l’Euro 2024 pour ne pas le déranger. La priorité, c’est un transfert dans une équipe qui joue la Ligue des Champions », a déclaré le représentant de l'attaquant. Des propos qui sont vite revenus aux oreilles d'Aurelio de Laurentiis, le volcanique propriétaire du club de Serie A. Et en plein milieu de la nuit, Naples a répondu et n'a pas laissé la place au moindre doute sur l'avenir de son attaquant.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 16, 2024

Dans un communiqué, le Napoli a en effet fait savoir à Mamuka Jugeli qu'il était inutile de tenir de tels propos, car Khvicha Kvaratskhelia était sous contrat et ne pouvait pas imposer son départ, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou ailleurs en Europe. « En référence aux déclarations de l'agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n'est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples, mais le club du Calcio Napoli !!! Fin de l'histoire », écrit le club de Serie A dans un communiqué.

Pour l'instant, le clan Kvaratskhelia n'a pas encore répondu à ces propos de son actuel club, mais il ne fait nul doute que les prochains jours pourraient être tendus entre les deux camps. En attendant, l'attaquant de Naples va se concentrer sur l'entrée en compétition de la Géorgie qui affrontera mardi la Turquie pour son premier match dans l'Euro 2024.