PSG ‍: C’est fini pour Prêcheur, une trahison à l’horizon

Par Adrien Guyot

Intronisé entraîneur principal de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain en septembre, Jocelyn Prêcheur quitte déjà son poste.

C’est un petit tremblement de terre sur la D1 Arkema. Entraîneur de la section féminine du Paris Saint-Germain depuis la fin de l’été, Jocelyn Prêcheur, qui a remplacé son père Gérard en début de saison dernière, ne poursuivra pas sa mission. Les deux parties ont décidé de se séparer, annonce Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu Paris. Le PSG souhaitait prolonger celui qui a permis au club de la capitale de remporter la Coupe de France en mai dernier face à Fleury pour amener plus de stabilité au projet parisien. Face à ce changement de situation, le Paris Saint-Germain, battu en finale du championnat par l’OL il y a quelques semaines, ne perd pas de temps et est déjà au travail puisqu’il est en discussions avec trois entraîneurs ayant déjà travaillé dans le foot féminin. La source précise que le successeur de Jocelyn Prêcheur doit être annoncé dans les prochains jours.

Prêcheur proche de rejoindre la galaxie de l’OL féminin

Quant à la situation du jeune entraîneur de 42 ans, il arrive en fin de contrat d’ici au 30 juin et il a pris la décision de ne pas poursuivre le travail qu’il a démarré en septembre dernier. Les dernières indiscrétions rapportent que Prêcheur est en pourparlers avec la formation anglaise de London City, club appartenant à Michele Kang, femme d’affaires américaine qui n’est autre que la propriétaire du rival du PSG en D1 Arkema, l’Olympique Lyonnais. Ce dernier a également vu sa coach, Sonia Bompastor, quitter le navire après trois saisons passées dans le Rhône pour rejoindre Chelsea, vainqueur des cinq derniers championnats d’Angleterre. Prêcheur, qui a permis au PSG de reprendre des couleurs après un début de saison poussif (avec en plus une demi-finale de Ligue des Champions perdue face à Lyon), peut s’offrir un nouveau challenge très prochainement. Si son départ pour Londres se confirme et que sa proximité avec l’OL de Michele Kang se confirme, il faudra scruter la réaction des supporters parisiens qui ne seront sans doute pas ravis d’une telle situation.