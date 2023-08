Barcola au PSG, Textor accepte pour 60ME

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le cas Bradley Barcola empoisonne la fin du mercato lyonnais. Partira, partira pas ? En tout cas, la jeune pépite ne sera pas bradée par John Textor. L'Américain a fixé un prix et a donné rendez-vous à Jorge Mendes ce dimanche pour en discuter.

Le PSG apprécie décidément bien les longs feuilletons au mercato. Après Kylian Mbappé, c'est Bradley Barcola qui met le club parisien au centre de l'attention médiatique. Un dossier complexe puisque l'OL ne compte pas céder aussi facilement son jeune talent. Les informations se multiplient à un rythme effréné sur ce dossier. Officiellement, Barcola ne doit pas quitter l'OL cet été. Néanmoins, son célèbre agent Jorge Mendes n'est pas de cet avis. Le Portugais est très actif pour favoriser le transfert et aider son fidèle ami Luis Campos. Mendes compte notamment sur les soucis financiers de l'OL pour faire craquer John Textor, lequel avait déjà cédé pour Castello Lukeba plus tôt au mercato.

Le PSG donne 40 ME, l'OL en réclame 60 ME

Pour mesurer la résistance de l'OL sur le cas Barcola, encore faut-il connaître les envies financières de Textor concernant le joueur. Alexis Bernard vient éclairer la lanterne des supporters lyonnais, parisiens et des observateurs en général. En effet, il a révélé le montant offert par le PSG à ce stade pour Barcola, lequel est bien en-dessous des attentes de Textor. « Paris propose 40 M€ mais pour la première fois, l'OL donne son prix : 60 M€ ! », écrit-il.

Ainsi, l'OL aurait ouvert la porte à un transfert de Barcola. Une impression d'autant plus vraie que le journaliste précise que Jorge Mendes et John Textor doivent se rencontrer ce dimanche. Un rendez-vous crucial qui permettra de connaître les réelles intentions de Bradley Barcola dans le dossier. Suivra t-il effrontément les projets de son agent ? Si tel est le cas, on peut alors s'attendre à un transfert sur le gong de l'ailier lyonnais au PSG. Les supporters de l'OL tremblent déjà...