Barcola a la peau dure, son père répond aux rageux

Par Mehdi Lunay

Recruté à la surprise générale par le PSG cet été, Bradley Barcola progresse plutôt bien. L'ancien lyonnais n'est pas impressionné par son nouveau club et par la pression extérieure. Il n'a même pas été ébranlé par les violentes critiques subies après PSG-Newcastle.

Il fut la bonne surprise des recrues estivales parisiennes. Non, il ne s'agit pas de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani mais bien de Bradley Barcola. Acheté 45 millions d'euros à l'OL par le PSG, le joueur de 21 ans a joué de plus en plus pendant cette première partie de saison. Ses entrées en jeu ont été remarquées, lui permettant souvent de créer du danger dans les défenses adverses. C'était notamment le cas lors de PSG-Newcastle le 28 novembre dernier. Il avait changé le visage de l'attaque parisienne ce soir-là, aidant le PSG à revenir au score sur le gong. Néanmoins, les observateurs les plus exigeants lui ont surtout reproché ses occasions ratées face aux Magpies.

Barcola est solide, les critiques l'ont laissé de marbre

C'était le cas de Daniel Riolo, très agressif sur l'antenne de RMC. Il avait qualifié Bradley Barcola de « petit agneau », fustigeant Luis Enrique de l'avoir utilisé pour un match aussi important en Ligue des champions. L'inefficacité de Barcola avait ulcéré Riolo ce soir-là. « Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer ! Barcola il en mange cinq (occasions), elles sont plus grosses que nous réunis », avait-il lâché. Un résumé des propos violents subis par le jeune joueur dans les heures suivantes. Pourtant, Barcola n'a fait que s'améliorer par la suite au PSG. Son père, Yvan Barcola n'était pas étonné par sa bonne réaction.

PSG : « Il n’a jamais été la priorité mais il finit devant les autres »… Comment Bradley Barcola s’est imposé

➡️ https://t.co/KtAEA2c6Kf pic.twitter.com/9kMvXFthoi — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) January 13, 2024

Dans les colonnes du Parisien, il est revenu sur l'épisode Newcastle. Les critiques n'ont pas effrayé son fils, elles l'ont au contraire stimulé. « Les critiques après ce match ? On en a parlé avec lui, c’est le genre de choses qui ne l’affectent pas. C’est ce qu’il nous dit, ça le pousse à faire plus. On ne lui a jamais rien donné dans sa jeune carrière, il a toujours dû aller chercher les choses avec sa patience et ses qualités », a t-il révélé dans le quotidien francilien. De quoi confirmer la solidité du jeune homme et surtout la pertinence de l'achat du PSG. Une mentalité à la Mbappé qui pourrait faire mal dans les matchs décisifs qui arrivent en Ligue des champions.