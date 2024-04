Le PSG éliminé, Daniel Riolo accuse Luis Enrique

Dans : PSG.

Daniel Riolo a de gros doutes sur la capacité du PSG à renverser le Barça et à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Selon le consultant, Luis Enrique est responsable du résultat du match aller.

Le Paris Saint-Germain est en mauvaise posture pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions après sa défaite 3-2 au Parc des Princes lors du quart de finale aller contre le FC Barcelone. Il y a une semaine, les choix de Luis Enrique ont fait polémique, notamment ceux de mettre Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Ramos sur le banc. A l’approche du match retour, chacun fait sa petite composition d’équipe dans son coin et sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a dévoilé son onze idéal. Le consultant milite pour les titularisations d’Ugarte et de Zaïre-Emery au milieu, mais c’est surtout sur le trio offensif qu’il s’est épanché dans l’After Foot. Selon lui, Gonçalo Ramos doit être titulaire à la pointe de l’attaque afin d’offrir plus de liberté à Kylian Mbappé, toujours plus à l’aise lorsqu’il évolue avec un véritable numéro neuf devant lui.

« Visiblement, on partirait sur une compo avec Barcola et Dembélé sur les côtés avec Mbappé en pointe, je le déplore et je le regrette. Je pense que la meilleure formule pour cette équipe serait avec Gonçalo Ramos en pointe et Mbappé sur le côté parce que Mbappé préfère jouer avec un neuf. On ne verra plus cette formule, je n’y crois pas et je trouve ça fou. Si cette équipe avait travaillé plus souvent et plus longtemps ensemble sans tous les multiples changements d’équipe, avec l’état d’esprit qu’il y a dans cette équipe, si on ne s’était pas perdu dans des expériences qui ont rarement montré leur bienfondé, je pense que le PSG serait en meilleure position face au Barça » a lancé Daniel Riolo, lequel a par ailleurs confié qu’il n’était pas optimiste pour la qualification parisienne puisque tous les voyants sont au rouge à ses yeux.

Daniel Riolo très pessimiste pour la qualification du PSG

« Le PSG ne part pas en position favorable. (...) C'est un 70-30, il faut être lucide. Le PSG aurait dû éliminer le Barça. Ce n'est pas complètement mort. Mais tu perds au match aller avec trois buts et tu joues quand même contre le Barça. On est en train de parler d'une vraie bonne équipe, qui risque d'aligner un milieu Gündogan-De Jong-Pedri, meilleur que celui du PSG. Le PSG a très peu de références à l'extérieur en Ligue des champions. Depuis 2013, à l'extérieur, il y a une poignée de matchs à peine dont tout le monde se souvient. Les indices sont tous au rouge. Il faut qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vu à Paris depuis très longtemps » a analysé le journaliste vedette de RMC, qui garde l’espoir d’une qualification parisienne, mais qui sait qu’il sera très difficile pour les coéquipiers de Kylian Mbappé de renverser Barcelone au stade olympique de Montjuic en raison du résultat négatif du match aller au Parc des Princes.