Barça-PSG ‍: 10 joueurs sous la menace d'une suspension

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Catalogne, le Barça et le PSG s'affronteront pour une place en demi-finales de la Ligue des champions. Des joueurs joueront gros lors de cet affrontement entre Catalans et Parisiens.

Si le Barça partira avec un court avantage d'un but face au PSG ce mardi soir lors du quart de finale retour de Ligue des champions qui les oppose, tout reste encore ouvert. L'écart de niveau entre les deux formations rivales est minime et bien malin serait celui qui pourrait trouver le vainqueur. Surtout que les deux formations devraient procéder à des changements importants au sein de leur onze de départ. D'ailleurs, certains joueurs vont jouer plus gros que d'autres ce mardi soir lors de ce FC Barcelone - Paris Saint-Germain au Stade de Montjuic.

Des joueurs vont risquer très gros ce mardi soir

En effet, 6 joueurs du Barça et 4 du PSG sont sous la menace d'une suspension pour la demi-finale aller de la Ligue des champions en cas de qualification. Il s'agit de Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Vitinha côté Paris Saint-Germain et de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres et João Félix côté FC Barcelone. Cela influera donc certainement chez ces joueurs en fonction du scénario de la rencontre ce mardi soir. A noter que le Barça devra faire sans Sergi Roberto et Andreas Christensen, tous les deux suspendus pour ce choc retour contre les champions de France. Concernant le PSG, le club de la capitale verra le retour important d'Achraf Hakimi. Une excellente nouvelle alors que les hommes de Luis Enrique avaient été en énorme difficulté défensivement lors de la rencontre aller avec un Marquinhos utilisé en tant que latéral droit. Pour quasiment l'une des premières fois de la saison, le PSG pourra compter sur une défense type avec Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos et Achraf Hakimi. A moins que Luis Enrique ne nous concocte de nouvelles surprises dont il a le secret.