Lucas Hernandez au PSG, le nouveau rêve de Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la seconde sur le marché des transferts. Le club de la capitale aimerait notamment renforcer sa défense et se penche sur plusieurs profils, dont celui de Lucas Hernandez.

Depuis son arrivée au PSG dans la peau de conseiller sportif, Luis Campos est au four et au moulin pour chambouler l'effectif de Christophe Galtier. L'idée est de recruter dans des secteurs de jeu jugés prioritaires. C'est notamment le cas du milieu de terrain. Déjà, Vitinha a débarqué en provenance du FC Porto. Et le jeune Portugais ne sera pas le seul à rejoindre le PSG, puisque Renato Sanches (LOSC) est annoncé très proche des champions de France. Outre le milieu de terrain, la défense est aussi un chantier important pour le PSG. La saison prochaine, Galtier souhaite jouer avec une défense à trois et aura donc besoin de profils bien ciblés pour le faire. Si le nom de Milan Skriniar (Inter) revient avec insistance depuis quelques semaines, la direction francilienne apprécie aussi le profil d'un certain Lucas Hernandez.

Hernandez pour remplacer Kimpembe au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

Selon les informations de AS, le PSG serait en effet intéressé par la possibilité de recruter le champion du monde. Le défenseur du Bayern Munich possède l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes d'une défense, ce qui plaît beaucoup à Luis Campos. Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien de l'Atlético Madrid ne sera cependant pas facile à déloger, puisque le Bayern Munich veut le prolonger très rapidement. Les Bavarois, qui s'apprêtent à s'attacher les services de Matthijs De Ligt (Juventus), veulent désormais envoyer un signal fort à l'Europe en gardant leurs meilleurs joueurs à chaque poste, surtout avec le départ désormais acquis de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Pour faire signer le joueur français, Paris sait déjà à quoi s'en tenir.

Lucas Hernandez a en effet une valeur estimée à 50 millions d'euros sur le marché. Il est vu par Luis Campos comme un remplaçant potentiel de Presnel Kimpembe, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, Chelsea et Thomas Tuchel faisant les yeux doux au défenseur international tricolore. Difficile cependant d'imaginer le Bayern Munich céder aux sirènes du PSG, même si les Franciliens n'ont pas encore tout montré lors de cette intersaison. Le dossier Lewandowski, annoncé intransférable par l'ensemble du bord de Munich, ayant démontré que dans le football moderne rien n'était impossible. Surtout quand le Paris Saint-Germain pointe le bout de son nez.