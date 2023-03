Barça ou PSG, Lionel Messi a tranché !

Dans : PSG.

Pour la suite de sa carrière, Lionel Messi ne veut plus entendre parler de destinations hors d'Europe. Le PSG et le FC Barcelone sont ses deux seules options à l'heure actuelle.

Désormais dans la dernière ligne droite de son contrat au PSG, Lionel Messi est sollicité de partout. Sa situation personnelle intéressait déjà du beau monde, mais son titre mondial acquis au Qatar lui a permis de monter encore d’un cran dans la légende du football. Depuis plusieurs mois, le Paris SG essaye de le prolonger, sans parvenir pour le moment à ses fins. Les discussions sont cordiales mais au début de l’année 2023, son père Jorge Messi a mis un terme aux négociations, expliquant qu’il serait temps de faire un nouveau point plus tard dans la saison. Autrement dit, comme c’est le cas avec beaucoup de joueurs arrivant en fin de contrat, priorité est donnée au sportif et cela permet comme ça de pouvoir négocier au mieux en fin de saison.

Le Barça reprend espoir pour Messi

La prolongation au PSG est toujours considérée comme une option viable, même si le club de la capitale a perdu des points dans la lutte. Il faut dire que des clubs se sont manifestés de manière de plus en plus insistantes, et c’est notamment le cas du FC Barcelone. Le club catalan a beau se prendre claque sur claque en Europe, il annonce par son président Joan Laporta ou son entraineur Xavi que faire revenir Lionel Messi serait un coup immense. Et ce n’est visiblement plus totalement exclu sur le plan financier. Le PSG ou le Barça donc, une lutte sempiternelle au mercato, mais qui est bien la seule qui existe en ce qui concerne l’avenir de La Pulga, annonce Sport.

Le quotidien espagnol l’affirme, toutes les autres destinations sont à oublier, et ce pour des raisons différentes. Un retour à Rosario pour évoluer avec les Newell’s, le club de son enfance, n’est pas réalisable tant jamais Lionel Messi n’a souhaité revenir jouer et habiter au pays, où il estime que la tranquillité qu’il recherche serait impossible à trouver. Concernant l’Inter Miami, ce serait pour lui une façon trop brutale de descendre d’un ou deux niveaux en ce qui concerne la compétitivité. Et pour le moment, Léo Messi se sent encore capable de continuer dans le football européen. Enfin, des pistes en provenance du Qatar ou d’Arabie Saoudite surtout ont été révélées. Si les offres peuvent être incommensurables, il n’y a absolument rien de concret pour Sport, et les clubs du Golfe se servent surtout du nom de Messi pour se mettre en valeur et montrer leur capacité financière hors-norme.

Mais visiblement, dans le clan de l’Argentin, il n’y a qu’une seule hésitation, c’est entre le PSG et le FC Barcelone. Cela même s’il est de bon ton de rappeler que la saison est encore longue, et qu’il peut se passer encore beaucoup de choses d’ici au mois de juin.