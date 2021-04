Barça : La Liga ou Xavi, Koeman est prévenu

Dans : PSG.

Suite à une saison compliquée, et notamment en Ligue des Champions avec une élimination contre le PSG dès les huitièmes, Ronald Koeman est en danger du côté du FC Barcelone.

Jeudi, le Barça a perdu très gros dans la course au titre en Liga. Alors que le FCB avait la possibilité de s’emparer de la première place en gagnant son match en retard contre Grenade, le club catalan est complètement passé à côté de son rendez-vous (1-2). Puisque malgré l’ouverture du score de Messi en première période, Barcelone a fini par sombrer au retour des vestiaires. À cinq journées de la fin, le Barça est donc troisième du championnat d’Espagne. Plus proche de la quatrième place, détenue par Séville, que du fauteuil de leader, situé deux unités devant. Lors des derniers rendez-vous la saison, et notamment lors du choc contre l'Atletico, l’actuel leader, le 8 mai prochain, le Barça n’aura pas le droit à l’erreur. Ronald Koeman non plus ! Car en cas d’échec en Liga, l’entraîneur néerlandais sera viré.

Xavi prêt à succéder à Koeman ?

C’est en tout cas ce que révèle Cuatro. Même si son équipe a remporté la Coupe du Roi à la mi-avril, ce succès ne suffira pas aux yeux de Joan Laporta. Pour le nouveau président du FCB, la Liga sera nécessaire dans la prolongation de l’aventure du dernier coach de l’ère Bartomeu. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas sait donc à quoi s’en tenir. S’il veut conserver le banc de touche de son club de coeur, il devra tout gagner jusqu’au coup de sifflet final de la saison. Refroidi par l’attitude de Koeman face à Grenade jeudi, une défaite lors de laquelle l’entraîneur a écopé d’un carton rouge, les dirigeants blaugrana n'hésiteront donc pas à tourner la page en cas d’échec. Et même sans échec ? Possible, vu que le nom de… Xavi Hernandez revient avec insistance du côté du Camp Nou. En plus, l’arrivée de l’ancien milieu espagnol dès la saison prochaine serait un vrai plus pour Laporta dans le dossier Messi, sachant que la star argentine attend des actes forts pour prolonger son bail au Barça. L’arrivée de Xavi en serait un.