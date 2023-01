Au PSG ou avec la France, Mbappé veut Zidane !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Kylian Mbappé a été le premier à défendre le Ballon d'or 98 et la star du PSG et de l'équipe de France serait enchanté à l'idée d'être dirigé par Zinedine Zidane.

Depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en juin 2026 et la sortie médiatique de Noël Le Graët, l'avenir de Zinedine Zidane est au centre de toutes les discussions. Si beaucoup pensaient que l'ancien entraîneur du Real Madrid allait devenir le nouveau coach des Bleus après la Coupe du monde au Qatar, Deschamps a finalement été prolongé à son poste, et jusqu'en 2026 en plus alors que l'on annonçait plutôt un contrat jusqu'en 2024. Une décision unilatérale du président de la Fédération française de football (FFF), lequel pourrait passer à la trappe ce mercredi à l'occasion d'un comité exécutif extraordinaire. Premier à avoir défendu Zidane après les propos du patron de la FFF, Kylian Mbappé, a prouvé une fois de plus son attachement envers la légende du football français. Et selon les informations du Parisien, l'attaquant du PSG rêve toujours et même plus que jamais d'être entraîné par l'ancien meneur de jeu.

Mbappé veut être entraîné par Zidane

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Que ce soit au PSG ou en équipe de France, Kylan Mbappé veut avoir le privilège de recevoir les conseils de la part de Zinedine Zidane. Le PSG a déjà tenté, l'été dernier, de réaliser le rêve du buteur de 24 ans, mais l'entraîneur français a refusé l'offre de Nasser Al-Khelaifi, pensant qu'il allait prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar. Avec ce revirement de situation, Paris pourrait enfin réussir à attirer Zidane dans la capitale compte tenu de la situation bloquée sur le banc des Bleus et ainsi, Kylian Mbappé réaliserait son rêve de collaborer avec l'homme qui a remporté trois Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Mais pour le moment, Christophe Galtier est bien installé à Paris, et il a une deuxième partie de saison pour prouver qu'il peut être à la hauteur des ambitions de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Son entente avec Kylian Mbappé semble parfaite, mais bien évidemment, l'entraîneur français du PSG sait qu'il sera uniquement jugé sur ses performances en Ligue des champions, et rien d'autre. L'ombre de Zizou est donc bien présente, d'autant que si le champion du monde 1998 n'a jamais évoqué ouvertement la piste parisienne, il n'a jamais non plus expliqué qu'il était impossible pour lui d'entrainer les champions de France. Et une autre opération pourrait permette à Kylian Mbappé de bosser sous les ordres de la légende du foot français.

⚡️@KMbappe, de retour sur les terrains avec son club et déjà buteur !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/VhbIdmlKgM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 29, 2022

L'autre option est l'arrivée du natif de Bondy chez les Merengues et un retour de Zidane au sein du club de la Maison Blanche. Un scénario qui semble toutefois pour le moment inenvisageable, sauf en Espagne où les médias sportifs voient dans l'affaire Le Graët la possibilité pour Kylian Mbappé de quitter la France pour rejoindre Zizou au Real Madrid, ce dernier pouvant succéder à Carlo Ancelotti la saison prochaine si le club espagnol se plante cette saison. Une hypothèse un peu nébuleuse, même si dans le football il ne faut plus jurer de rien. L'actualité récente le confirme.