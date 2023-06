Au PSG on parle français, Luis Enrique reçoit un ordre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf énième rebondissement, Luis Enrique sera bel et bien le nouvel entraineur du PSG. L'Espagnol est déjà attendu au tournant par certains observateurs du club de la capitale.

Le PSG est sur pas mal de fronts en ce début d'intersaison. Le club de la capitale veut en priorité sécuriser l'identité de son nouvel entraineur. Après des semaines de négociations et de réflexions en tout genre, le club de la capitale semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied puisque Luis Enrique devrait prendre les rênes du PSG. L'ancien du Barça ou encore de la sélection espagnole aura la lourde tâche de changer le visage d'une équipe moribonde et marquée par les échecs. Aussi, il faudra que Luis Enrique prenne le pouls, assez vite, de là où il met les pieds. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Rothen.

Luis Enrique, Rothen l'attend au tournant

Cet été, partez en voyage chez vos joueurs du Paris Saint-Germain préférés ! 🇮🇹 #DefendYourCountry #LiveLimitless I @All — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le profil de l'Espagnol, tout en étant clair sur ses attentes envers lui. « J'espère que Luis Enrique mettra vite sa patte dans ce collectif. J'attends aussi qu'il appréhende l'histoire du Paris Saint-Germain et ce que les gens veulent aussi. C'est-à-dire comment il transmet ses idées, comment il communie avec les gens, comment il aime ce club, comment il fait des conférences de presse en français même si on va lui laisser le temps. Tout ça, c'est une question d'approche. On aura les réponses les premières semaines mais je pars du principe que vu son CV et les bruits qu'on a sur lui, c'est pas mal », a notamment indiqué Jérôme Rothen, curieux de voir comment Luis Enrique gérera l'environnement parisien. Pas mal se sont déjà cassés les dents et la fracture est déjà consommée entre certains fans et leur club.