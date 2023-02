Argentine, Barça, PSG, Lionel Messi sous pression

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Enfin champion du monde avec l'Argentine en 2022, Lionel Messi laisse planer le doute sur son avenir international. En club aussi, c'est la guerre ouverte puisque le Barça se propose d'accueillir le joueur que le PSG rêve de prolonger.

Stop ou encore pour Lionel Messi avec l'Argentine ? C'est une interrogation bien plus difficile à résoudre que prévu pour les différents observateurs. Clairement, pour beaucoup d'entre eux, La Pulga jouait sa dernière carte pour être champion du monde au Qatar. Messi et l'Albiceleste ont finalement réussi leur pari de décrocher une troisième étoile et de succéder à la bande à Diego Maradona. On pensait qu'à 35 ans et avec l'assurance d'avoir enfin gagné le dernier titre manquant à son palmarès, Messi s'arrêterait juste après la finale. Mais, le joueur du PSG n'a jamais annoncé de retraite internationale. Au contraire, il indiquait du bout des lèvres vouloir continuer avec son pays juste après le match contre la France.

Messi gagne enfin, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

« Je veux continuer de jouer pour l’Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. C’est le titre qu’il me manquait et le voilà. C’est fou. Il s’est fait attendre », avait-il confié à TyC Sports à l'époque. Toutefois, dans son pays, ces mots ne résonnent pas encore comme une affirmation claire. Certains de ses compatriotes doutent de sa volonté de continuer et veulent une déclaration plus officielle. C'est le cas de son partenaire et gardien de but Emiliano Martinez, lequel estime que le joueur du PSG doit poursuivre sa moisson de succès en sélection.

"OJALÁ QUE NO SEA EL ÚLTIMO MUNDIAL DE MESSI", en #SportsCenter junto a @MonroigDiego, Dibu Martínez manifestó su deseo de que Messi llegue a la próxima Copa del Mundo. pic.twitter.com/2rufqO12k2 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2023

« J’espère que non (qu’il n’arrêtera pas). Je lui ai dit après le match, j’espère que ce n’est pas ta dernière Coupe du Monde. Il lui a fallu si longtemps pour remporter des titres pour l’équipe nationale et maintenant nous avons remporté trois finales d’affilée, pourquoi ne pas continuer à essayer avec plus de finales. Une fois que la porte s’est ouverte pour vous, vous devez continuer à marcher dans le tunnel, je pense que Messi peut le faire », a t-il lâché au média ESPN. La réponse de Messi ne devrait pas tarder, en effet l'Argentine doit remettre son titre continental en jeu en juin 2024 pour la prochaine Copa America organisée aux Etats-Unis.

Xavi et le Barça accueillent Messi

Un pays que le joueur parisien pourrait d'ailleurs rejoindre dès l'été prochain avec un possible transfert à l'Inter Miami. L'avenir en club et l'avenir en sélection risquent donc d'être liés l'un à l'autre. Et à ce petit jeu, le PSG continue de vouloir rafler la mise avec un récent rendez-vous avec le père de Jorge Messi qui n'a malheureusement pas été très fructueux. Ce dernier a souhaité répondre aux envies de son fils et laisser toutes les portes ouvertes pour l'avenir de son fils prodigue. Résultat, c'est le Barça qui s'engouffre désormais officiellement dans la brèche. Souvent, le président Joan Laporta a laissé entendre que le retour de Lionel Messi serait toujours une possibilité. Désormais, c'est Xavi qui a mis les choses au clair. « Je l'ai déjà dit, le Barça est sa maison et les portes lui sont toujours ouvertes. Ça va beaucoup dépendre de lui, de ce qu'il veut faire dans le futur », a livré son ancien coéquipier, qui tient à faire savoir à Lionel Messi qu'il sera le bienvenu s'il décide de rentrer au bercail. Le PSG est prévu, Lionel Messi est ultra-sollicité alors que le fameux mois de février ultra décisif pour le club parisien est loin d'être terminé.