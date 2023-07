Arabie Saoudite, PSG, Barça, Bernardo Silva surprend tout le monde

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore pas mal de cibles cet été sur le marché des transferts. Bernardo Silva est ardemment désiré par le club de la capitale malgré la complexité du dossier...

Les champions de France espèrent boucler encore de beaux transferts d'ici à la fin du marché des transferts. Luis Enrique désire notamment deux autres joueurs offensifs : un numéro 9 et un ailier. Si les pistes se succèdent concernant le nouvel attaquant, le PSG a les idées bien plus claires concernant son joueur de côté. En effet, le club de la capitale fait de Bernardo Silva sa grande priorité. Mais le dossier n'est pas simple. Si le Portugais est séduit à l'idée de signer au Paris Saint-Germain, Manchester City n'est pas vendeur. De plus, la concurrence est féroce, entre le Barça et l'Arabie saoudite. Plus les heures passent et plus l'arrivée de Silva au PSG perd en crédibilité. La tendance actuelle ? Une prolongation à Manchester City !

Bernardo Silva, Manchester City tente le tout pour le tout

Selon les informations de Sport, l'objectif des champions d'Europe est de prolonger au plus vite le contrat de Bernardo Silva. Pour y parvenir, City est prêt à beaucoup de choses. En effet, le média espagnol affirme que les Skyblues veulent faire de l'ancien Monégasque le joueur le mieux payé de leur effectif avec un salaire annuel de 18 millions d'euros. Une offre plus basse qu'Al-Hilal (30 millions) mais qui a de quoi le convaincre. Bernardo Silva est en pleine réflexion et il se dit qu'il donnera prochainement sa réponse concernant son futur. Le PSG a déjà fait une offre de près de 60 millions d'euros à Manchester City. Offre refusée par les champions d'Europe, qui désirent 100 millions d'euros. Surtout que des joueurs importants sont partis, comme Ilkay Gundogan ou encore Riyad Mahrez.