Angel Di Maria supplie le PSG, la réponse est cash

Par Guillaume Conte

A 34 ans, Angel Di Maria se dirige vers une sortie par la petite porte au Paris Saint-Germain.

L’Argentin n’aura pas été le quatrième homme de l’attaque parisienne lors de cette campagne de Ligue des Champions, où il a toujours pris place sur le banc quand Neymar, Messi et Mbappé étaient aptes. El Fideo n’a pas non plus su se mettre à son avantage en Ligue 1, où son rendement a nettement baissé d’un ton sous le maillot du PSG. Il faut dire que l’ancien du Real Madrid et de Manchester United est un joueur qui marche à la confiance, et Mauricio Pochettino lui a bien fait comprendre que les gros matchs, il les passerait sur le banc de touche. Résultat, alors qu’il dispose d’un contrat qui prend fin en juin prochain, Di Maria espérait tout de même finir sa carrière européenne au PSG, étant donné qu’il avait une option sur une année supplémentaire. Mais cette option, comme le rappelle Le Parisien, devait être acceptée des deux côtés pour être activée. Et si le gaucher en a fait la demande, ce n’est pas le cas du PSG, qui pousse donc Angel Di Maria vers la sortie.

Di Maria voulait baisser une nouvelle fois son salaire

Le journal francilien annonce que la position de la direction est ferme et ne devrait pas changer, sauf incroyable coup du sort. A l’image de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani ou Thiago Silva, le PSG ne va donc pas insister avec l’un de ses joueurs emblématiques, et attendre sagement la fin de son contrat pour lui dire adieu. Ce sera la fin d’une aventure de sept ans, où « ADM » a tout de même su apporter sa pierre à l’édifice, notamment dans les grands matchs européens. Et pourtant, l’Argentin était prêt, comme après sa dernière prolongation, à baisser son salaire si l’argent était un problème. Ce ne sera pas le cas pour un PSG qui compte bien se renouveler, de gré ou de fore, dans le domaine offensif, et envisage de séduire Ousmane Dembélé pour faire oublier Angel Di Maria.