Allegri ou Mourinho, le PSG en plein doute !

Ces dernières semaines, José Mourinho est associé avec insistance au PSG afin de prendre la succession de Christophe Galtier.

Le départ de Christophe Galtier à la fin de la saison fait peu de doutes au Paris Saint-Germain. Les résultats n’ont pas été ceux espérés, aussi bien en Ligue des Champions que sur la scène nationale avec une élimination précoce en Coupe de France et un titre de champion de France toujours pas mathématiquement en poche au soir de la 36e journée. Pour succéder au natif de Marseille, plusieurs noms sont évoqués au fil des semaines.

José Mourinho au PSG, ce n'est pas encore fait

Mais depuis quelques jours, celui de José Mourinho revient avec beaucoup d’insistance. Le Special One, finaliste de l’Europa League avec l’AS Roma, entretient de bonnes relations avec Luis Campos et les deux hommes ont échangé au sujet d’une possible collaboration au Paris SG. José Mourinho y est favorable et la piste est donc sérieuse. A ce jour, il n’existe toutefois aucun accord entre le club de la capitale et le technicien portugais, raison pour laquelle Luis Campos continue de prospecter, au cas où.

Et selon les informations de Sport Italia, Massimiliano Allegri est lui aussi sur la short-list du coordinateur sportif du PSG. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2025, l’entraîneur italien est loin de faire l’unanimité en Série A, où son jeu défensif n’excite plus personne. Sa rigueur plait toutefois au Paris Saint-Germain, qui semble clairement se diriger vers un entraîneur à poigne plutôt que vers un coach plus jeune et possiblement plus joueur.

La piste Allegri, qui aimerait venir au PSG avec Bremer

Le média croit par ailleurs savoir qu’en cas de signature dans la capitale française, Massimiliano Allegri se verrait bien débarquer avec son défenseur Gleison Bremer dans ses valises. Recruté par la Juventus pour 40 millions d’euros au Torino il y a un an, le natif d’Itapitanga s’est imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs défenseurs de Série A. Du côté des supporters du PSG, nul doute qu’on serait favorable à l’arrivée de ce joueur. En ce qui concerne Massimiliano Allegri, il y a en revanche moins de chances que la piste emballe les habitués du Parc des Princes.