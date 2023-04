Al-Khelaifi tu bluffes, la mairie rigole du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec la mairie de la capitale, le Paris Saint-Germain va déposer un dossier pour racheter le Stade de France. Le club francilien envisage bel et bien de quitter le Parc des Princes, les discussions entre les deux parties étant au point mort.

La perspective de quitter le Parc des Princes n’enchante pas les supporters du Paris Saint-Germain. Et pourtant, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a bien l’intention de déménager. Selon le journal L’Equipe, le champion de France en titre va déposer un dossier pour racheter le Stade de France. Preuve que les discussions avec la mairie de Paris n’avancent toujours pas. Pierre Rabadan, adjoint aux Sports à la mairie, se dit encore ouvert à la négociation. Mais le Paris Saint-Germain a coupé tout contact.

Le PSG ne répond plus

« Le dossier du PSG pour le Stade de France ? Ce n’est pas une surprise, on savait que le PSG avait manifesté un intérêt suite aux discussions que l’on avait sur l’agrandissement du Parc des Princes. Ça ne change pas grand-chose, a réagi l’élu parisien sur BFM Paris. Vous connaissez la position de la ville. On l’a redit que l’on a des solutions à proposer au PSG. On n’a pas repris les discussions malgré le fait que l’on ait manifesté l’envie de reprendre les discussions avec le club sur les possibilités d’évolution du Parc des Princes. Et d’atteindre le souhait que l’on partage sur l’agrandissement nécessaire du Parc des Princes. »

"Ma dernière attache au PSG, c'est le Parc des Princes"



Jérôme Alonzo livre son sentiment par rapport à la possibilité de s'installer au Stade de France pour le PSG.#EDG pic.twitter.com/ilfnK2OwyG — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 14, 2023

« Les discussions se sont arrêtées suite à la proposition extrêmement faible faite par le Paris Saint-Germain pour le rachat, a-t-il poursuivi. On a manifesté le fait que l’on ne souhaitait pas vendre le Parc des Princes. Il existe d’autres solutions pour la bonne économie du PSG, pour l’agrandissement du Parc des Princes. On souhaite les présenter au club qui, aujourd’hui, ne nous répond pas. On souhaite que chacun y mette du sien pour aboutir à l’ambition partagée par tous, que le PSG reste au Parc des Princes. » Apparemment, le club n’est pas pressé de revenir à la table des négociations.