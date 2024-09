Al-Khelaïfi et le PSG, Daniel Riolo lâche une grosse info

Dans : PSG.

Cet été, le PSG a fait le choix de ne pas recruter de star lors du mercato et cela malgré le départ de Kylian Mbappé. Une décision collective prise par Luis Enrique et Luis Campos, malgré un avis contraire du président Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait aimé faire venir un gros nom dans la capitale française.

Très tôt, le Paris Saint-Germain a appris que Kylian Mbappé allait quitter le club lors du mercato estival. Les dirigeants franciliens ont eu le temps de s’organiser pour trouver un successeur au capitaine de l’Equipe de France mais finalement, aucune star internationale n’est arrivée au PSG afin de compenser le départ du néo-buteur du Real Madrid. Un choix fort de Luis Enrique, qui préfère travailler avec de jeunes joueurs à forte marge de progression, comme c’est par exemple le cas de Bradley Barcola mais aussi de Joao Neves et de Désiré Doué, les deux recrues majeures du Paris SG l’été dernier. Des discussions ont pourtant été menées avec Victor Osimhen, sur lequel Naples ne comptait plus, mais la venue du buteur nigérian ne s’est pas concrétisée sur demande de Luis Enrique.

Un accord salarial avait pourtant été trouvé avec celui qui a été prêté à Galatasaray, mais la piste n’a pas été poussée jusqu’au bout. Durant l’été, le choix de Luis Enrique a été partagé par son directeur sportif Luis Campos, également favorable au fait de ne pas miser sur de gros noms selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a en revanche dévoilé que Nasser Al-Khelaïfi n’était pas sur la même longueur d’onde que Luis Enrique et Luis Campos. En effet, le président du PSG était nettement plus favorable au recrutement d’un ou deux joueurs de haut standing. « Parlons de ces six matchs et de ce bilan globalement positif que j’ai du mal à partager. D’abord, cette histoire de projet, je veux bien que l’on mette la pédale douce et que l’on arrête la politique des stars au PSG. Mais attention, que l’on ne vienne pas nous dire que Luis Enrique doit composer avec l’effectif que lui a bâti Luis Campos et qu’il doit composer avec ça, parce que ça ne s’est pas du tout passé comme ça » a d'abord expliqué Daniel Riolo avant de détailler.

Al-Khelaïfi voulait recruter une star cet été

« Que les choses soient absolument claires, ce sont les deux ensemble. Pour que l’on sache toute la vérité, Nasser Al-Khelaïfi était plutôt pour qu’on mette une ou deux stars, avec un recrutement plus clinquant grâce à un joueur comme Victor Osimhen ou un mec comme ça. Luis Campos et Luis Enrique lui ont dit : nouvelle politique, nouveau collectif, nouvelle façon de faire. Les deux sont main dans la main, donc que l’on ne vienne pas porter la responsabilité sur l’un plus que l’autre car le directeur sportif a été dans le sens de l’entraîneur » a révélé Daniel Riolo, pas toujours tendre avec Nasser Al-Khelaïfi mais qui estime qu’il est important de savoir que le président du PSG était lui favorable au recrutement d’une ou deux stars en attaque dans la capitale française. Le temps nous dira qui du président qatari ou du binôme composé de Luis Enrique et de Luis Campos avait raison. A première vue, Daniel Riolo est plutôt dans le camp de « NAK » dans ce dossier, après un début de saison parisien qu’il juge peu convaincant.